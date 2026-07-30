Суд арестовал начальника Госгеокадастра Львовской области по делу о взятке НАЗК: залог - почти 90 млн грн

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в отношении начальника Главного управления Госгеокадастра во Львовской области, которого подозревают в попытке подкупа должностного лица НАЗК. Его поместили под стражу на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 89,856 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

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Печерский районный суд города Киева взял под стражу руководителя Главного управления Госгеокадастра во Львовской области, которого сотрудники ГБР задержали во время передачи 30 тысяч долларов США должностному лицу НАЗК.

Меру пресечения назначено сроком на 60 суток — до 24 сентября 2026 года. Суд также определил возможность внесения залога в размере 89 млн 856 тыс. гривен.

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Детали дела

Напомним , что чиновник пытался подкупить руководителя одного из подразделений НАЗК, чтобы получить положительные результаты мониторинга своего образа жизни и связанных с ним лиц. Таким образом он стремился избежать выявления возможных нарушений и ответственности.

, что чиновник пытался подкупить руководителя одного из подразделений НАЗК, чтобы получить положительные результаты мониторинга своего образа жизни и связанных с ним лиц. Таким образом он стремился избежать выявления возможных нарушений и ответственности. Мониторинг НАЗК начало в конце 2025 года по инициативе ГБР в рамках отдельного уголовного производства, которое расследует Бюро.

Во время первой встречи во Львове чиновник предложил 30 тысяч долларов за нужный результат проверки. Пытаясь скрыть содержание разговора, сумму неправомерной выгоды он написал ручкой на салфетке.

Сотрудник НАЗК сразу сообщил об этом предложении руководству Агентства. Это позволило правоохранителям зафиксировать противоправные действия.

Впоследствии руководитель областного Госгеокадастра назначил новую встречу и прибыл в Киев, где сотрудники ГБР задержали его во время передачи денег.

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Сообщено о подозрении

Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369 УК Украины - предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему ответственное положение.



Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.



Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.

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