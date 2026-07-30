Суд заарештував начальника Держгеокадастру Львівщини у справі про хабар НАЗК: застава майже 90 млн грн

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід начальнику Головного управління Держгеокадастру у Львівській області, якого підозрюють у спробі підкупу посадовця НАЗК. Його взяли під варту на 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі 89,856 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

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Печерський районний суд міста Києва взяв під варту керівника Головного управління Держгеокадастру у Львівській області, якого працівники ДБР затримали під час передачі 30 тисяч доларів США посадовцю НАЗК.

Запобіжний захід обрано строком на 60 діб — до 24 вересня 2026 року. Суд також визначив можливість внесення застави у розмірі 89 млн 856 тис. гривень.

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Деталі справи

Нагадаємо , що посадовець намагався підкупити керівника одного з підрозділів НАЗК, аби отримати позитивні результати моніторингу свого способу життя та пов’язаних із ним осіб. У такий спосіб він прагнув уникнути виявлення можливих порушень і відповідальності.

, що посадовець намагався підкупити керівника одного з підрозділів НАЗК, аби отримати позитивні результати моніторингу свого способу життя та пов’язаних із ним осіб. У такий спосіб він прагнув уникнути виявлення можливих порушень і відповідальності. Моніторинг НАЗК розпочало наприкінці 2025 року за ініціативою ДБР у межах окремого кримінального провадження, яке розслідує Бюро.

Під час першої зустрічі у Львові посадовець запропонував 30 тисяч доларів за потрібний результат перевірки. Намагаючись приховати зміст розмови, суму неправомірної вигоди він написав ручкою на серветці.

Співробітник НАЗК одразу повідомив про пропозицію керівництву Агентства. Це дало змогу правоохоронцям задокументувати протиправні дії.

Згодом керівник обласного Держгеокадастру призначив нову зустріч і прибув до Києва, де працівники ДБР затримали його під час передачі грошей.

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Повідомлено про підозру

Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369 КК України — пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище.



Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.



Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

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