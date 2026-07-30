Суд заарештував начальника Держгеокадастру Львівщини у справі про хабар НАЗК: застава майже 90 млн грн
Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід начальнику Головного управління Держгеокадастру у Львівській області, якого підозрюють у спробі підкупу посадовця НАЗК. Його взяли під варту на 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі 89,856 млн грн.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.
Печерський районний суд міста Києва взяв під варту керівника Головного управління Держгеокадастру у Львівській області, якого працівники ДБР затримали під час передачі 30 тисяч доларів США посадовцю НАЗК.
Запобіжний захід обрано строком на 60 діб — до 24 вересня 2026 року. Суд також визначив можливість внесення застави у розмірі 89 млн 856 тис. гривень.
Деталі справи
- Нагадаємо, що посадовець намагався підкупити керівника одного з підрозділів НАЗК, аби отримати позитивні результати моніторингу свого способу життя та пов’язаних із ним осіб. У такий спосіб він прагнув уникнути виявлення можливих порушень і відповідальності.
- Моніторинг НАЗК розпочало наприкінці 2025 року за ініціативою ДБР у межах окремого кримінального провадження, яке розслідує Бюро.
- Під час першої зустрічі у Львові посадовець запропонував 30 тисяч доларів за потрібний результат перевірки. Намагаючись приховати зміст розмови, суму неправомірної вигоди він написав ручкою на серветці.
- Співробітник НАЗК одразу повідомив про пропозицію керівництву Агентства. Це дало змогу правоохоронцям задокументувати протиправні дії.
- Згодом керівник обласного Держгеокадастру призначив нову зустріч і прибув до Києва, де працівники ДБР затримали його під час передачі грошей.
Повідомлено про підозру
Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369 КК України — пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище.
Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.
Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль