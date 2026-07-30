УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12392 відвідувача онлайн
Новини Хабарництво у владі
413 1

Суд заарештував начальника Держгеокадастру Львівщини у справі про хабар НАЗК: застава майже 90 млн грн

Підозрюваному у спробі підкупу посадовця НАЗК керівнику Держгеокадастру Львівщини обрали запобіжний захід

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід начальнику Головного управління Держгеокадастру у Львівській області, якого підозрюють у спробі підкупу посадовця НАЗК. Його взяли під варту на 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі 89,856 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Печерський районний суд міста Києва взяв під варту керівника Головного управління Держгеокадастру у Львівській області, якого працівники ДБР затримали під час передачі 30 тисяч доларів США посадовцю НАЗК.

Запобіжний захід обрано строком на 60 діб — до 24 вересня 2026 року. Суд також визначив можливість внесення застави у розмірі 89 млн 856 тис. гривень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хотів купити позитивний висновок НАЗК за $30 тисяч: ДБР затримало керівника Львівського обласного Держгеокадастру

Деталі справи

  • Нагадаємо, що посадовець намагався підкупити керівника одного з підрозділів НАЗК, аби отримати позитивні результати моніторингу свого способу життя та пов’язаних із ним осіб. У такий спосіб він прагнув уникнути виявлення можливих порушень і відповідальності.
  •  Моніторинг НАЗК розпочало наприкінці 2025 року за ініціативою ДБР у межах окремого кримінального провадження, яке розслідує Бюро.
  •  Під час першої зустрічі у Львові посадовець запропонував 30 тисяч доларів за потрібний результат перевірки. Намагаючись приховати зміст розмови, суму неправомірної вигоди він написав ручкою на серветці.
  • Співробітник НАЗК одразу повідомив про пропозицію керівництву Агентства. Це дало змогу правоохоронцям задокументувати протиправні дії.
  •  Згодом керівник обласного Держгеокадастру призначив нову зустріч і прибув до Києва, де працівники ДБР затримали його під час передачі грошей.

Також читайте: ВАКС засудив заступника голови Рівненської облради Свисталюка до 9 років тюрми у справі про хабар

Повідомлено про підозру

Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369 КК України — пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище.

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Також читайте: Посадовицю ТПП та її сина затримали за хабар €100 тисяч від виробника БпЛА, - СБУ

Автор: 

арешт (1783) Львів (2515) Держгеокадастр (149) ДБР (3654) Львівська область (2650) Львівський район (316)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 