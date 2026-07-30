РФ атакует Украину вечером 30 июля: в ряде областей объявлена воздушная тревога (обновлено)

Российские войска атакуют Украину ударными беспилотниками вечером 30 июля.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

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Движение вражеских дронов

В 20:35 - поступали сообщения о группах БПЛА в направлении Кривого Рога с юга.

В 20:35 - запуски КАБ в Донецкую область.

В 20:36 - запуски кассетных бомб в Сумскую область.

Обновленная информация

В 20:58 – пуски КАБов на Харьковщину.

В 21:30 – пуски КАБов на Запорожье, Харьковщину и Донетчину.

Обновленная информация

В 22:16 – пуски КАБов на Харьковщину.

Находитесь в безопасных местах!

Ранее сообщалось, что в Днепре вследствие российской атаки загорелся терминал логистической компании.

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