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РФ атакует Украину вечером 30 июля: в ряде областей объявлена воздушная тревога (обновлено)
Российские войска атакуют Украину ударными беспилотниками вечером 30 июля.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Движение вражеских дронов
В 20:35 - поступали сообщения о группах БПЛА в направлении Кривого Рога с юга.
В 20:35 - запуски КАБ в Донецкую область.
В 20:36 - запуски кассетных бомб в Сумскую область.
Обновленная информация
В 20:58 – пуски КАБов на Харьковщину.
В 21:30 – пуски КАБов на Запорожье, Харьковщину и Донетчину.
Обновленная информация
В 22:16 – пуски КАБов на Харьковщину.
Находитесь в безопасных местах!
- Ранее сообщалось, что в Днепре вследствие российской атаки загорелся терминал логистической компании.
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