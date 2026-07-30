РФ атакує Україну увечері 30 липня: у низці областей оголошено повітряну тривогу
Російські війська атакують Україну ударними безпілотниками увечері 30 липня.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Рух ворожих дронів
О 20:35 - Повідомлялося про групи БпЛА у напрямку Кривого Рогу з півдня.
О 20:35 - Пуски КАБ на Донеччину.
О 20:36 - Пуски КАБ на Сумщину.
Перебувайте у безпечних місцях!
- Раніше повідомлялося, що у Дніпрі внаслідок російської атаки загорівся термінал логістичної компанії.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль