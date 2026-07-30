УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12666 відвідувачів онлайн
Новини Атака безпілотників
479 0

РФ атакує Україну увечері 30 липня: у низці областей оголошено повітряну тривогу

Атака безпілотників

Російські війська атакують Україну ударними безпілотниками увечері 30 липня.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Рух ворожих дронів

О 20:35 - Повідомлялося про групи БпЛА у напрямку Кривого Рогу з півдня.

О 20:35 - Пуски КАБ на Донеччину.

О 20:36 - Пуски КАБ на Сумщину.

Перебувайте у безпечних місцях!

Також читайте: Зеленський попередив про масований удар РФ ще напередодні, - Туск

Автор: 

безпілотник БпЛА (5719) обстріл (35889) атака (1860) Шахед (2391)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 