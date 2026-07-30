Правительство утвердило правила ведения воинского учета в реестре "Оберіг"
Кабмин определил порядок ведения Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг".
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Документ определяет, как данные попадают в реестр "Оберіг", как их обновлять, проверять, а при необходимости - исправлять.
Какие данные вносят в "Оберіг"?
Информация вносится в течение пяти рабочих дней после ее поступления.
"Это происходит либо автоматически (посредством обмена с другими государственными системами, реестрами и базами данных), либо вручную (на основании информации от самого человека, государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учебных заведений, ТЦК и СП, а также воинских частей)", - пояснили в Минобороны.
Обновление и проверка информации
Актуализация сведений в системе осуществляется либо в автоматическом режиме благодаря обмену с другими государственными системами, либо вручную уполномоченными на это сотрудниками.
Любая информация, которую лицо предоставляет лично, обязательно проходит проверку и сопоставляется с уже имеющимися в Реестре данными.
Исправление ошибок в реестре
Исправить или уточнить информацию в реестре "Оберіг" можно в автоматическом режиме или по обращению лица.
"Для корректировки данных необходимо подать заявление в орган, ведущий реестр, в котором человек состоит на воинском учете. Если неверные данные внес другой орган, обращаться нужно именно к нему.
Если ошибка поступила из другой государственной системы, ее исправляют на основании уточненной информации от соответствующего государственного органа", - говорится в сообщении.
Узнать информацию о себе в реестре "Оберіг" можно бесплатно тремя способами:
- через "Резерв+";
- через Единый государственный веб-портал электронных услуг, если есть техническая возможность;
- подав письменный запрос в районный или городской ТЦК и СП или его отдел, в котором человек состоит на учете.
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