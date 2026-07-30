Правительство утвердило правила ведения воинского учета в реестре "Оберіг"

Кабмин определил порядок ведения Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг".

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Документ определяет, как данные попадают в реестр "Оберіг", как их обновлять, проверять, а при необходимости - исправлять.

Какие данные вносят в "Оберіг"?

Информация вносится в течение пяти рабочих дней после ее поступления.

"Это происходит либо автоматически (посредством обмена с другими государственными системами, реестрами и базами данных), либо вручную (на основании информации от самого человека, государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учебных заведений, ТЦК и СП, а также воинских частей)", - пояснили в Минобороны.

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Обновление и проверка информации

Актуализация сведений в системе осуществляется либо в автоматическом режиме благодаря обмену с другими государственными системами, либо вручную уполномоченными на это сотрудниками.

Любая информация, которую лицо предоставляет лично, обязательно проходит проверку и сопоставляется с уже имеющимися в Реестре данными.

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Исправление ошибок в реестре

Исправить или уточнить информацию в реестре "Оберіг" можно в автоматическом режиме или по обращению лица.

"Для корректировки данных необходимо подать заявление в орган, ведущий реестр, в котором человек состоит на воинском учете. Если неверные данные внес другой орган, обращаться нужно именно к нему.

Если ошибка поступила из другой государственной системы, ее исправляют на основании уточненной информации от соответствующего государственного органа", - говорится в сообщении.

Узнать информацию о себе в реестре "Оберіг" можно бесплатно тремя способами:

через "Резерв+";

через Единый государственный веб-портал электронных услуг, если есть техническая возможность;

подав письменный запрос в районный или городской ТЦК и СП или его отдел, в котором человек состоит на учете.

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