Уряд затвердив правила ведення військового обліку в реєстрі "Оберіг"

Кабмін визначив порядок ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Оберіг".

Про це повідомила пресслужба Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Документ визначає, як дані потрапляють до реєстру Оберіг, як їх оновлювати, перевіряти, а за потреби – виправляти.

Які дані вносять в "Оберіг"?

Інформацію вносять протягом п’яти робочих днів після її надходження.

"Це відбувається або автоматично (через обмін з іншими державними системами, реєстрами та базами даних), або вручну (на підставі інформації від самої людини, державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, закладів освіти, ТЦК та СП і військових частин)", - пояснили у Міноборони.

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Оновлення та перевірка інформації

Актуалізація відомостей у системі здійснюється або в автоматичному режимі завдяки обміну з іншими державними системами, або вручну уповноваженими на це працівниками.

Будь-яка інформація, яку особа надає особисто, обов’язково проходить перевірку та зіставляється з уже наявними в Реєстрі даними.

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Виправлення помилок у реєстрі

Виправити або уточнити інформацію в реєстрі Оберіг можна в автоматичному режимі або за зверненням особи.

"Для коригування даних слід подати заяву до органу ведення Реєстру, у якому людина перебуває на військовому обліку. Якщо неправильні дані вніс інший орган, звертатися потрібно саме до нього.

Якщо помилка надійшла з іншої державної системи, її виправляють на підставі уточненої інформації від відповідного державного органу", - йдеться в повідомленні.

Дізнатися інформацію про себе в реєстрі "Оберіг" можна безкоштовно трьома способами:

через Резерв+;

через Єдиний державний вебпортал електронних послуг, якщо є технічна можливість;

подавши письмовий запит до районного або міського ТЦК та СП чи його відділу, в якому людина перебуває на обліку.

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