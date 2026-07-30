Уряд затвердив правила ведення військового обліку в реєстрі "Оберіг"
Кабмін визначив порядок ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Оберіг".
Про це повідомила пресслужба Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Документ визначає, як дані потрапляють до реєстру Оберіг, як їх оновлювати, перевіряти, а за потреби – виправляти.
Які дані вносять в "Оберіг"?
Інформацію вносять протягом п’яти робочих днів після її надходження.
"Це відбувається або автоматично (через обмін з іншими державними системами, реєстрами та базами даних), або вручну (на підставі інформації від самої людини, державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, закладів освіти, ТЦК та СП і військових частин)", - пояснили у Міноборони.
Оновлення та перевірка інформації
Актуалізація відомостей у системі здійснюється або в автоматичному режимі завдяки обміну з іншими державними системами, або вручну уповноваженими на це працівниками.
Будь-яка інформація, яку особа надає особисто, обов’язково проходить перевірку та зіставляється з уже наявними в Реєстрі даними.
Виправлення помилок у реєстрі
Виправити або уточнити інформацію в реєстрі Оберіг можна в автоматичному режимі або за зверненням особи.
"Для коригування даних слід подати заяву до органу ведення Реєстру, у якому людина перебуває на військовому обліку. Якщо неправильні дані вніс інший орган, звертатися потрібно саме до нього.
Якщо помилка надійшла з іншої державної системи, її виправляють на підставі уточненої інформації від відповідного державного органу", - йдеться в повідомленні.
Дізнатися інформацію про себе в реєстрі "Оберіг" можна безкоштовно трьома способами:
- через Резерв+;
- через Єдиний державний вебпортал електронних послуг, якщо є технічна можливість;
- подавши письмовий запит до районного або міського ТЦК та СП чи його відділу, в якому людина перебуває на обліку.
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