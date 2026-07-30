Россия уничтожила в Киеве американский завод, производивший беспилотники, - The Guardian
Россия ударом баллистической ракеты уничтожила завод по производству беспилотников в Киеве, принадлежавший американской корпорации, зарегистрированной в штате Делавэр.
Об этом пишет издание The Guardian, сообщает Цензор.НЕТ.
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По данным собеседников издания, вероятно, это первый случай, когда Москва нанесла удар по предприятию американской компании.
Речь идет о компании Terminal Autonomy, производящей высокоточные ударные беспилотники большой дальности с системами наведения, устойчивыми к российским средствам радиоэлектронной борьбы.
По словам собеседника, знакомого с деятельностью компании, в результате атаки никто не погиб.
"Термин terminal autonomy ("терминальная автономность") означает завершающую фазу атаки дрона-камикадзе, когда после подавления противником радиосвязи или мобильной связи управление оружием берет на себя искусственный интеллект", - поясняют авторы.
Согласно государственным реестрам, корпорация была зарегистрирована в штате Делавэр в 2023 году. На сайте компании отмечается: "Мы применяем управляемые искусственным интеллектом баражирующие боеприпасы и высокоточные боеприпасы, которые уже активно используются против вражеских целей на линии фронта".
Без комментариев
В Terminal Autonomy не ответили на электронный запрос о комментарии. Министерство обороны Украины также не отреагировало на запрос, отправленный по электронной почте.
Бывший высокопоставленный сотрудник американской разведки Энтони Винчи заявил: "Россиянам все равно, кому принадлежит производственный объект. Для них это все равно законная цель. Их не волнует, американский он или чей-то еще".
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Ну тут вже питання до керівництва США... Чому вони дозволяють знищувати американські підприємства, без будь-яких наслідків. Вони навіть обіцяні "санкції", не можуть запровадити.
які не мають права на життя !!