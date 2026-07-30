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Новости Обстрелы Киева
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Россия уничтожила в Киеве американский завод, производивший беспилотники, - The Guardian

РФ нанесла удар по американскому заводу в Киеве: подробности

Россия ударом баллистической ракеты уничтожила завод по производству беспилотников в Киеве, принадлежавший американской корпорации, зарегистрированной в штате Делавэр.

Об этом пишет издание The Guardian, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

По данным собеседников издания, вероятно, это первый случай, когда Москва нанесла удар по предприятию американской компании.

Речь идет о компании Terminal Autonomy, производящей высокоточные ударные беспилотники большой дальности с системами наведения, устойчивыми к российским средствам радиоэлектронной борьбы.

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По словам собеседника, знакомого с деятельностью компании, в результате атаки никто не погиб.

"Термин terminal autonomy ("терминальная автономность") означает завершающую фазу атаки дрона-камикадзе, когда после подавления противником радиосвязи или мобильной связи управление оружием берет на себя искусственный интеллект", - поясняют авторы.

Согласно государственным реестрам, корпорация была зарегистрирована в штате Делавэр в 2023 году. На сайте компании отмечается: "Мы применяем управляемые искусственным интеллектом баражирующие боеприпасы и высокоточные боеприпасы, которые уже активно используются против вражеских целей на линии фронта".

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Без комментариев

В Terminal Autonomy не ответили на электронный запрос о комментарии. Министерство обороны Украины также не отреагировало на запрос, отправленный по электронной почте.

Бывший высокопоставленный сотрудник американской разведки Энтони Винчи заявил: "Россиянам все равно, кому принадлежит производственный объект. Для них это все равно законная цель. Их не волнует, американский он или чей-то еще".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве прогремели взрывы: город подвергся баллистической атаке (обновлено)

Автор: 

Киев (27143) обстрел (34595) США (30258)
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Топ комментарии
+19
а ближче до лінії фронту неможна було побудувати?
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30.07.2026 23:25 Ответить
+19
Колишній високопоставлений співробітник американської розвідки Ентоні Вінчі заявив: "Росіянам байдуже, кому належить виробничий об'єкт. Для них це все одно законна ціль. Їх не хвилює, американський він чи чийсь іще".

Ну тут вже питання до керівництва США... Чому вони дозволяють знищувати американські підприємства, без будь-яких наслідків. Вони навіть обіцяні "санкції", не можуть запровадити.
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30.07.2026 23:28 Ответить
+15
Кацапи - не люди , а болотяні історти і виродки ,
які не мають права на життя !!
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30.07.2026 23:24 Ответить

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