РФ знищила у Києві американський завод, що виробляв безпілотники, - The Guardian

Росія ударом балістичної ракети знищила завод із виробництва безпілотників у Києві, що належав американській корпорації, зареєстрованій у штаті Делавер.

Про це пише видання The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За даними співрозмовників видання, ймовірно, це перший випадок, коли Москва завдала удару по підприємству американської компанії.

Йдеться про компанію Terminal Autonomy, що виробляє високоточні ударні безпілотники великої дальності із системами наведення, стійкими до російських засобів радіоелектронної боротьби.

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За словами співрозмовника, знайомого з діяльністю компанії, внаслідок атаки ніхто не загинув.

"Термін terminal autonomy ("термінальна автономність") означає завершальну фазу атаки дрона-камікадзе, коли після придушення противником радіозв’язку або мобільного зв’язку керування зброєю перебирає на себе штучний інтелект", - пояснють автори.

Згідно з державними реєстрами, корпорацію було зареєстровано в штаті Делавер у 2023 році. На сайті компанії зазначається: "Ми застосовуємо керовані штучним інтелектом баражувальні боєприпаси та високоточні боєприпаси, які вже активно використовуються проти ворожих цілей на лінії фронту".

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Без коментарів

У Terminal Autonomy не відповіли на електронний запит щодо коментаря. Міністерство оборони України також не відреагувало на запит, надісланий електронною поштою.

Колишній високопоставлений співробітник американської розвідки Ентоні Вінчі заявив: "Росіянам байдуже, кому належить виробничий об’єкт. Для них це все одно законна ціль. Їх не хвилює, американський він чи чийсь іще".

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