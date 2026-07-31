С начала полномасштабной войны полиция зафиксировала 635 случаев торговли людьми, - МВД

С начала полномасштабного вторжения России украинские правоохранители зафиксировали 635 случаев торговли людьми и ликвидировали 21 преступную группировку, причастную к этому виду преступной деятельности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр внутренних дел Украины Иван Выговский.

Полиция разоблачила десятки преступных групп

По словам главы МВД, с начала полномасштабной войны правоохранители зафиксировали сотни случаев торговли людьми и ликвидировали 21 организованную преступную группу, действовавшую по таким схемам.

Выговский подчеркнул, что эффективное противодействие торговле людьми невозможно без международного сотрудничества.

Украина присоединилась к международным спецоперациям

Министр сообщил, что подразделения миграционной полиции приняли участие в 13 транснациональных операциях, направленных на раскрытие международных каналов торговли людьми.

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Одной из крупнейших стала международная операция Global Chain, которая проходила одновременно на пяти континентах под координацией Европола, Frontex и Интерпола.

В рамках Global Chain обнаружили более двух тысяч пострадавших

По итогам международной операции в 59 странах мира правоохранители обнаружили более 2 тысяч человек, пострадавших от торговли людьми. Среди них — 162 ребенка.

По словам Выговского, украинские полицейские внесли весомый вклад в проведение операции Global Chain.

В частности, в Винницкой области правоохранители разоблачили организаторов схемы трудовой эксплуатации людей с инвалидностью. В Киеве же пресекли деятельность преступной группы, которая вербовала и эксплуатировала людей, пользуясь их уязвимым положением.

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