Від початку повномасштабної війни поліція зафіксувала 635 випадків торгівлі людьми, - МВС

Від початку повномасштабного вторгнення Росії українські правоохоронці задокументували 635 фактів торгівлі людьми та ліквідували 21 злочинне угруповання, причетне до цього виду злочинної діяльності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський.

Поліція викрила десятки злочинних груп

За словами очільника МВС, з початку повномасштабної війни правоохоронці задокументували сотні випадків торгівлі людьми та знешкодили 21 організовану злочинну групу, яка діяла за такими схемами.

Вигівський наголосив, що ефективна протидія торгівлі людьми неможлива без міжнародної співпраці.

Україна долучилася до міжнародних спецоперацій

Міністр повідомив, що підрозділи міграційної поліції взяли участь у 13 транснаціональних операціях, спрямованих на викриття міжнародних каналів торгівлі людьми.

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Однією з найбільших стала міжнародна операція Global Chain, яка проходила одночасно на п'яти континентах під координацією Європолу, Frontex та Інтерполу.

У межах Global Chain виявили понад дві тисячі потерпілих

За результатами міжнародної операції у 59 країнах світу правоохоронці виявили понад 2 тисячі осіб, які постраждали від торгівлі людьми. Серед них -162 дитини.

За словами Вигівського, українські поліцейські зробили вагомий внесок у проведення операції Global Chain.

Зокрема, на Вінниччині правоохоронці викрили організаторів схеми трудової експлуатації людей з інвалідністю. У Києві ж припинили діяльність злочинної групи, яка вербувала та експлуатувала людей, користуючись їхнім уразливим становищем.

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