Спецслужбы РФ вербуют граждан для совершения терактов через схему с БАДами, - Небытов

Россияне начали применять против украинцев новую мошенническую схему. Теперь при покупке БАД человек рискует не только потерять свои сбережения, но и оказаться вовлеченным в совершение особо тяжкого преступления.

Об этом в эксклюзивном комментарии Цензор.НЕТ рассказал заместитель главы Нацполиции — начальник криминальной полиции Андрей Небытов.

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Как работает схема?

Так, в полиции фиксируют трансформацию известного способа обмана.

Связанные со спецслужбами РФ мошенники звонят людям, которые заказывали в интернете биологически активные добавки. Они представляются сотрудниками СБУ или других правоохранительных органов и рассказывают, что приобретенный товар якобы был произведен в России, а значит, покупатель "финансировал государство-агрессора" и будет привлечен к уголовной ответственности.

"Если раньше после таких звонков мошенники требовали передать все имеющиеся денежные средства для якобы проверки их происхождения, то сегодня они применяют другую тактику. Используя психологическое давление, запугивание и страх перед ответственностью, аферисты пытаются заставить людей выполнять преступные указания.

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Фактически мошенничество стало первым этапом вовлечения граждан в противоправную деятельность. Запугивая людей вымышленной уголовной ответственностью, а именно отправляя им в мессенджеры поддельные повестки о вызове к следователю или проекты уведомлений о подозрении в причастности к коллаборационной деятельности, злоумышленники используют их в качестве исполнителей преступлений", — пояснил Небытов.

Есть задокументированные факты

69-летний киевлянин приобрел онлайн биологические добавки, получил телефонный звонок от неизвестного.

Собеседник представился представителем СБУ и рассказал, что приобретенные препараты якобы были российского производства, а потому мужчина "спонсировал государство-агрессора".

"Чтобы избежать уголовной ответственности, ему приказали забрать спрятанную гранату и бросить ее на территории автозаправочной станции. Испугавшись озвученных угроз, мужчина выполнил указание. В результате инцидента был поврежден автомобиль, находившийся на станции. Уголовное производство расследуется по ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины", — отметил заместитель председателя Нацполиции.

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Сколько случаев мошенничества с БАДами зафиксировано?

По словам Небытова, только с начала 2026 года было зафиксировано 131 случай мошенничества, когда аферисты представлялись сотрудниками СБУ и использовали легенду о приобретении биологически активных добавок.

"Всего с начала 2025 года зафиксировано 458 таких фактов, а сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, превысила 350 миллионов гривен", — добавил он.

Предупреждение гражданам

Небытов подчеркнул, что сотрудники СБУ, Нацполиции или других правоохранительных органов никогда не обращаются к гражданам с такими требованиями.

"Злоумышленники рассчитывают на страх человека. Именно поэтому любые угрозы, требования немедленно совершить незаконные действия или сообщения о якобы "уголовной ответственности" должны стать сигналом немедленно прервать разговор и обратиться в полицию.

Если вы получили подобный звонок — не выполняйте никаких указаний, не поддавайтесь психологическому давлению и немедленно сообщите об этом по номеру 102", — подытожил Андрей Небытов.