Спецслужбы РФ вербуют граждан для совершения терактов через схему с БАДами, - Небытов
Россияне начали применять против украинцев новую мошенническую схему. Теперь при покупке БАД человек рискует не только потерять свои сбережения, но и оказаться вовлеченным в совершение особо тяжкого преступления.
Об этом в эксклюзивном комментарии Цензор.НЕТ рассказал заместитель главы Нацполиции — начальник криминальной полиции Андрей Небытов.
Подробнее читайте в нашем Telegram-канале
Как работает схема?
Так, в полиции фиксируют трансформацию известного способа обмана.
Связанные со спецслужбами РФ мошенники звонят людям, которые заказывали в интернете биологически активные добавки. Они представляются сотрудниками СБУ или других правоохранительных органов и рассказывают, что приобретенный товар якобы был произведен в России, а значит, покупатель "финансировал государство-агрессора" и будет привлечен к уголовной ответственности.
"Если раньше после таких звонков мошенники требовали передать все имеющиеся денежные средства для якобы проверки их происхождения, то сегодня они применяют другую тактику. Используя психологическое давление, запугивание и страх перед ответственностью, аферисты пытаются заставить людей выполнять преступные указания.
Фактически мошенничество стало первым этапом вовлечения граждан в противоправную деятельность. Запугивая людей вымышленной уголовной ответственностью, а именно отправляя им в мессенджеры поддельные повестки о вызове к следователю или проекты уведомлений о подозрении в причастности к коллаборационной деятельности, злоумышленники используют их в качестве исполнителей преступлений", — пояснил Небытов.
Есть задокументированные факты
69-летний киевлянин приобрел онлайн биологические добавки, получил телефонный звонок от неизвестного.
Собеседник представился представителем СБУ и рассказал, что приобретенные препараты якобы были российского производства, а потому мужчина "спонсировал государство-агрессора".
"Чтобы избежать уголовной ответственности, ему приказали забрать спрятанную гранату и бросить ее на территории автозаправочной станции. Испугавшись озвученных угроз, мужчина выполнил указание. В результате инцидента был поврежден автомобиль, находившийся на станции. Уголовное производство расследуется по ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины", — отметил заместитель председателя Нацполиции.
Сколько случаев мошенничества с БАДами зафиксировано?
По словам Небытова, только с начала 2026 года было зафиксировано 131 случай мошенничества, когда аферисты представлялись сотрудниками СБУ и использовали легенду о приобретении биологически активных добавок.
"Всего с начала 2025 года зафиксировано 458 таких фактов, а сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, превысила 350 миллионов гривен", — добавил он.
Предупреждение гражданам
Небытов подчеркнул, что сотрудники СБУ, Нацполиции или других правоохранительных органов никогда не обращаются к гражданам с такими требованиями.
"Злоумышленники рассчитывают на страх человека. Именно поэтому любые угрозы, требования немедленно совершить незаконные действия или сообщения о якобы "уголовной ответственности" должны стать сигналом немедленно прервать разговор и обратиться в полицию.
Если вы получили подобный звонок — не выполняйте никаких указаний, не поддавайтесь психологическому давлению и немедленно сообщите об этом по номеру 102", — подытожил Андрей Небытов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
вигівський, замість звільнення та службового розслідування став міністром.
то ж, чекаємо чергових баєк від головних ненавчених мєнтовських мародерів!
головне!
побільше шоу голобородька!