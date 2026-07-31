Спецслужби РФ вербують громадян для скоєння терактів через схему з БАДами, - Нєбитов

Росіяни почали застосовувати проти українців нову шахрайську схему. Тепер під час придбання БАДів людина ризикує не лише втратити свої заощадження, а й опинитися втягнутою у скоєння особливо тяжкого злочину.

Про це в ексклюзивному коментарі Цензор.НЕТ розповів заступник голови Нацполіції - начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов.

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Як працює схема?

Так, у поліції фіксують трансформацію відомого способу обману.

Пов'язані зі спецслужбами РФ шахраї телефонують особам, які замовляли у мережі біологічно активні добавки. Вони представляються працівниками СБУ чи інших правоохоронних органів та розповідають, що придбаний товар нібито був вироблений у Росії, а отже покупець "фінансував державу-агресора" та буде притягнутий до кримінальної відповідальності.

"Якщо раніше після таких дзвінків шахраї вимагали передати усі наявні грошові кошти для нібито перевірки їх походження, то сьогодні вони застосовують іншу тактику. Використовуючи психологічний тиск, залякування та страх перед відповідальністю, аферисти намагаються змусити людей виконувати злочинні вказівки.

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Фактично шахрайство стало першим етапом втягнення громадян у протиправну діяльність. Залякуючи людей вигаданою кримінальною відповідальністю, а саме надсилаючи їм у месенджери фальсифіковані повістки про виклик до слідчого або проєкти повідомлення про підозру у причетності до колабораційної діяльності, зловмисники використовують їх як виконавців злочинів", - пояснив Нєбитов.

Є задокументовані факти

69-річний киянин придбав онлайн біологічні добавки, отримав телефонний дзвінок від невідомого.

Співрозмовник представився представником СБУ та розповів, що придбані препарати нібито були російського виробництва, а тому чоловік "спонсорував державу-агресора".

"Щоб уникнути кримінальної відповідальності, йому наказали забрати сховану гранату та кинути її на території автозаправної станції. Злякавшись озвучених погроз, чоловік виконав вказівку. Унаслідок події було пошкоджено автомобіль, який перебував на станції. Кримінальне провадження розслідується за ст. 258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України", - зазначив заступник Голови Нацполіції.

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Скільки випадків шахрайства з БАДами зафіксовано?

За словами Нєбитова, лише від початку 2026 року було зафіксовано 131 факт шахрайських дій, коли аферисти представлялися працівниками СБУ та використовували легенду про придбання біологічно активних добавок.

"Загалом із початку 2025 року задокументовано 458 таких фактів, а сума завданих потерпілим збитків перевищила 350 мільйонів гривень", - додав він.

Попередження громадян

Нєбитов наголосив, що працівники СБУ, Нацполіції чи інших правоохоронних органів ніколи не звертаються до громадян з такими вимогами.

"Зловмисники розраховують на страх людини. Саме тому будь-які погрози, вимоги негайно виконати незаконні дії чи повідомлення про нібито "кримінальну відповідальність" мають стати сигналом одразу припинити розмову та звернутися до поліції.

Якщо ви отримали подібний дзвінок - не виконуйте жодних вказівок, не піддавайтеся психологічному тиску та негайно повідомте про це за номером 102", - підсумував Андрій Нєбитов.