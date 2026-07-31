Мужчину, убившего врача во время прохождения ВЛК в Киеве, арестовали без права освобождения под залог
Подольский районный суд Киева избрал меру пресечения в отношении 31-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве врача-хирурга во время прохождения военно-медицинской комиссии. Его поместили под стражу без права освобождения под залог.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Киева.
"Следователи Подольского управления полиции задержали фигуранта в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры сообщили ему о подозрении по ч. 2 п. 8 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство лица в связи с исполнением им служебных обязанностей", - говорится в сообщении.
Пожизненное лишение свободы
Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.
В настоящее время по ходатайству следователей Подольский районный суд столицы избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Что предшествовало?
- 29 июля стало известно, что мужчина, которого полиция доставила в территориальный центр комплектования как нарушителя воинского учета, во время прохождения военно-медицинской комиссии смертельно ранил ножом врача.
- 31-летнему киевлянину сообщили о подозрении в убийстве врача военно-медицинской комиссии.
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