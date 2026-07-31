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Новости Нападение на врача в ТЦК
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Мужчину, убившего врача во время прохождения ВЛК в Киеве, арестовали без права освобождения под залог

Суд арестовал подозреваемого в убийстве врача ВЛК в Киеве

Подольский районный суд Киева избрал меру пресечения в отношении 31-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве врача-хирурга во время прохождения военно-медицинской комиссии. Его поместили под стражу без права освобождения под залог.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Киева.

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"Следователи Подольского управления полиции задержали фигуранта в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры сообщили ему о подозрении по ч. 2 п. 8 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство лица в связи с исполнением им служебных обязанностей", - говорится в сообщении.

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Пожизненное лишение свободы

Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.

В настоящее время по ходатайству следователей Подольский районный суд столицы избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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Что предшествовало?

  • 29 июля стало известно, что мужчина, которого полиция доставила в территориальный центр комплектования как нарушителя воинского учета, во время прохождения военно-медицинской комиссии смертельно ранил ножом врача.
  • 31-летнему киевлянину сообщили о подозрении в убийстве врача военно-медицинской комиссии.

Автор: 

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Топ комментарии
+16
Цікаво чи є хоч один "лікар" на ВЛК, який покараний за те, що писав епілептикам, шизофреникам та гіпертоникам, що вони "придатні"??
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31.07.2026 15:31 Ответить
+8
Для негра в США вязниця це "страховка від безробіття", а у нас від ТЦК.
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31.07.2026 15:33 Ответить
+7
Ця "тітка-доктор" без найменшого каяття і докору сумління відправила тисячі українців на вірну загибель.
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31.07.2026 16:33 Ответить

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