Мужчину, убившего врача во время прохождения ВЛК в Киеве, арестовали без права освобождения под залог

Подольский районный суд Киева избрал меру пресечения в отношении 31-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве врача-хирурга во время прохождения военно-медицинской комиссии. Его поместили под стражу без права освобождения под залог.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Киева.

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"Следователи Подольского управления полиции задержали фигуранта в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры сообщили ему о подозрении по ч. 2 п. 8 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство лица в связи с исполнением им служебных обязанностей", - говорится в сообщении.

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Пожизненное лишение свободы

Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.



В настоящее время по ходатайству следователей Подольский районный суд столицы избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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