Чоловіка, який убив лікарку під час проходження ВЛК у Києві, арештували без права застави
Подільський районний суд Києва обрав запобіжний захід 31-річному чоловікові, якого підозрюють у вбивстві лікарки-хірурга під час проходження військово-лікарської комісії. Його взяли під варту без права внесення застави.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Поліція Києва.
"Слідчі Подільського управління поліції затримали фігуранта у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури повідомили йому про підозру за ч. 2 п. 8 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство особи у зв'язку з виконанням нею службового обов'язку", - ідеться в повідомленні.
Довічне позбавлення волі
Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі.
Наразі за клопотанням слідчих Подільський районний суд столиці обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Що передувало?
- 29 липня стало відомо, що чоловік, якого поліція доставила до територіального центру комплектування як порушника військового обліку, під час проходження військово-лікарської комісії смертельно поранив ножем лікарку.
- 31-річному киянину повідомили про підозру у вбивстві лікарки військово-лікарської комісії.
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