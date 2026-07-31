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Новини Напад на лікарку в ТЦК
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Чоловіка, який убив лікарку під час проходження ВЛК у Києві, арештували без права застави

Суд заарештував підозрюваного у вбивстві лікарки ВЛК у Києві

Подільський районний суд Києва обрав запобіжний захід 31-річному чоловікові, якого підозрюють у вбивстві лікарки-хірурга під час проходження військово-лікарської комісії. Його взяли під варту без права внесення застави.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє  Поліція Києва.

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"Слідчі Подільського управління поліції затримали фігуранта у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури повідомили йому про підозру за ч. 2 п. 8 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство особи у зв'язку з виконанням нею службового обов'язку", - ідеться в повідомленні.

Також дивіться: Завдав 17 ударів ножем: чоловіку, який вбив лікарку під час проходження ВЛК у Києві, повідомили про підозру. ФОТОрепортаж

Довічне позбавлення волі

Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі.

Наразі за клопотанням слідчих Подільський районний суд столиці обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

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Що передувало?

  • 29 липня стало відомо, що чоловік, якого поліція доставила до територіального центру комплектування як порушника військового обліку, під час проходження військово-лікарської комісії смертельно поранив ножем лікарку.
  • 31-річному киянину повідомили про підозру у вбивстві лікарки військово-лікарської комісії.

Автор: 

арешт (1786) Київ (16722) вбивство (3385) лікарі (1223) ТЦК та СП (1305)
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Топ коментарі
+16
Цікаво чи є хоч один "лікар" на ВЛК, який покараний за те, що писав епілептикам, шизофреникам та гіпертоникам, що вони "придатні"??
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31.07.2026 15:31 Відповісти
+8
Для негра в США вязниця це "страховка від безробіття", а у нас від ТЦК.
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31.07.2026 15:33 Відповісти
+7
Ця "тітка-доктор" без найменшого каяття і докору сумління відправила тисячі українців на вірну загибель.
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31.07.2026 16:33 Відповісти

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