Чоловіка, який убив лікарку під час проходження ВЛК у Києві, арештували без права застави

Подільський районний суд Києва обрав запобіжний захід 31-річному чоловікові, якого підозрюють у вбивстві лікарки-хірурга під час проходження військово-лікарської комісії. Його взяли під варту без права внесення застави.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Поліція Києва.

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"Слідчі Подільського управління поліції затримали фігуранта у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури повідомили йому про підозру за ч. 2 п. 8 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство особи у зв'язку з виконанням нею службового обов'язку", - ідеться в повідомленні.

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Довічне позбавлення волі

Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі.



Наразі за клопотанням слідчих Подільський районний суд столиці обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

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