У 69-летнего нападавшего на Оболенского не сработало оружие. Его завербовали с помощью ИИ-изображения, - СМИ. ВИДЕО+ФОТО
Мужчину, который готовился совершить покушение на командира "Хартії" Игоря Оболенского, завербовали кураторы из РФ, выдавшие себя за "СБУ".
Об этом пишет издание УП, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности покушения
Фальшивые сотрудники СБУ убеждали харьковчанина, что Оболенский якобы "предатель".
В качестве подтверждения утверждений о якобы пророссийской позиции Оболенского задержанному была отправлена фотография, на которой Оболенский изображен на фоне Кремля в футболке с символикой РФ, сгенерированная искусственным интеллектом.
Задержанный также сообщил, что оружие получил от неустановленного лица в Харькове по указанию куратора.
Правоохранители устанавливают личность человека, передавшего оружие, анализируют записи камер видеонаблюдения, проверяют возможных соучастников и выясняют, не произошла ли утечка информации о передвижениях военного.
Оружие не сработало
У нападавшего не сработало оружие. Задержанный подошел к командиру в Харькове сзади.
Его задержали сегодня, 31 июля, возле барбершопа. Это 69-летний мужчина.
Покушение на Оболенского
- 31 июля президент Зеленский сообщил, что была попытка покушения на командира "Хартії" Оболенского.
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