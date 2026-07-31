У 69-летнего нападавшего на Оболенского не сработало оружие. Его завербовали с помощью ИИ-изображения, - СМИ. ВИДЕО+ФОТО

Мужчину, который готовился совершить покушение на командира "Хартії" Игоря Оболенского, завербовали кураторы из РФ, выдавшие себя за "СБУ".

Об этом пишет издание УП, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности покушения

Фальшивые сотрудники СБУ убеждали харьковчанина, что Оболенский якобы "предатель".

В качестве подтверждения утверждений о якобы пророссийской позиции Оболенского задержанному была отправлена фотография, на которой Оболенский изображен на фоне Кремля в футболке с символикой РФ, сгенерированная искусственным интеллектом.

Задержанный также сообщил, что оружие получил от неустановленного лица в Харькове по указанию куратора.

Правоохранители устанавливают личность человека, передавшего оружие, анализируют записи камер видеонаблюдения, проверяют возможных соучастников и выясняют, не произошла ли утечка информации о передвижениях военного.

Оружие не сработало

У нападавшего не сработало оружие. Задержанный подошел к командиру в Харькове сзади.

Его задержали сегодня, 31 июля, возле барбершопа. Это 69-летний мужчина.

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Покушение на Оболенского

31 июля президент Зеленский сообщил, что была попытка покушения на командира "Хартії" Оболенского.

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