У 69-річного нападника на Оболєнського не спрацювала зброя. Його завербували ШІ-картинкою, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Чоловіка, який готувався здійснити замах на командира "Хартії" Ігоря Оболєнського, завербували куратори з РФ, які видавали себе за "СБУ".

Про це пише видання УП, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці замаху

Фейкові працівники СБУ переконували харків'янина, що Оболєнський нібито "зрадник".

Як підтвердження тверджень про нібито проросійську позицію Оболєнського затриманому було надіслано фотографію, на якій Оболєнський зображений на тлі Кремля у футболці із символікою РФ, згенеровану штучним інтелектом.

Затриманий також повідомив, що зброю отримав від невстановленої особи у Харкові за вказівкою куратора.

Правоохоронці встановлюють особу, яка передала зброю, аналізують записи камер відеоспостереження, перевіряють можливих співучасників і з'ясовують, чи не відбулося витоку інформації про пересування військового.

Зброя не спрацювала

У нападника не спрацювала зброя. Затриманий підійшов до командира у Харкові зі спини.

Його затримали сьогодні ,31 липня, біля барбершопу. Це 69-річний чоловік.

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Замах на Оболєнського

31 липня президент Зеленський повідомив, що була спроба замаху на командира "Хартії" Оболєнського.

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