Покушение на командира "Хартии" Оболенского: огнестрельное оружие стрелку передали российские спецслужбы через курьера. ФОТО
Служба безопасности Украины совместно с Национальной гвардией, прокуратурой и Национальной полицией задержала мужчину, который пытался убить командира корпуса "Хартия" Игоря Оболенского.
Об этом сообщает СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
В частности, фигурантом оказался 69-летний житель Харькова. Спецслужбы РФ завербовали его "под чужим флагом", выдавая себя за сотрудников СБУ.
Установлено, что российский куратор поставил пенсионеру задачу ликвидировать Игоря Оболенского под предлогом того, что тот якобы работает на врага. В качестве доказательства своих слов вражеские спецслужбы прислали фигуранту сгенерированное искусственным интеллектом изображение командира "Хартии", где он стоит на Красной площади в Москве, одетый в футболку с буквой "Z".
Согласно имеющимся данным, для ликвидации украинского военного российские спецслужбы передали киллеру огнестрельное оружие через курьера. В настоящее время его личность устанавливается.
Готовится подозрение
Задержанному готовится уведомление о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- ст. 115 (умышленное убийство);
- ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами).
Досудебное расследование продолжается. Принимаются комплексные меры, чтобы установить все обстоятельства преступления и привлечь виновных к ответственности.
Покушение на Оболенского
- 31 июля президент Зеленский сообщил, что была попытка покушения на командира "Хартии" Оболенского.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль