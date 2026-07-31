Замах на командира "Хартії" Оболєнського: вогнепальну зброю стрільцю передали російські спецслужби через кур’єра. ФОТО
Служба безпеки України спільно з Національною гвардією, прокуратурою та Національною поліцією затримала чоловіка, який намагався здійснити убивство командира корпусу "Хартія" Ігоря Оболєнського.
Про це повідомляє СБУ, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Так, фігурантом виявився 69-річний мешканець Харкова. Спецслужби РФ завербували його "під чужим прапором", видаючи себе за співробітників СБУ.
Встановлено, що російський куратор поставив пенсіонеру завдання ліквідувати Ігоря Оболєнського під приводом того, що він нібито працює на ворога. Як доказ своїх слів ворожі спецслужби надіслали фігуранту згенероване штучним інтелектом зображення командира "Хартії", де він стоїть на червоній площі в москві, вдягнений у футболку із буквою "Z".
Відповідно до наявних даних, для ліквідації українського військового російські спецслужби здійснили передачу кілеру вогнепальної зброї через кур’єра. Наразі його особа встановлюється.
Готується підозра
Затриманому готується повідомлення про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
- ст. 115 (умисне вбивство);
- ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).
Досудове розслідування триває. Вживаються комплексні заходи, щоб встановити всі обставини злочину та притягнути винних до відповідальності.
Замах на Оболєнського
- 31 липня президент Зеленський повідомив, що була спроба замаху на командира "Хартії" Оболєнського.
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