Россияне атаковали дронами три района Харькова: есть пострадавшие
Вечером в пятницу, 31 июля, российские захватчики атаковали дронами три района Харькова. Пострадали три женщины.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает Цензор.НЕТ.
Салтовский район
В Салтовском районе зафиксирован вражеский удар дроном по крыше девятиэтажного жилого дома.
Впоследствии стало известно о повторном вражеском ударе БПЛА в Салтовском районе. Информация о пострадавших не поступала.
Немишлянский район
Также враг атаковал Немышлянский район. Взрывные ранения получили женщины в возрасте 41, 47 и 71 года.
Киевский район
Кроме того, известно о "прилете" вражеского дрона в Киевском районе. Информация о пострадавших не поступала.
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