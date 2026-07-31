Россияне атаковали дронами три района Харькова: есть пострадавшие

Вечером в пятницу, 31 июля, российские захватчики атаковали дронами три района Харькова. Пострадали три женщины.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает Цензор.НЕТ.

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Салтовский район

В Салтовском районе зафиксирован вражеский удар дроном по крыше девятиэтажного жилого дома.

Впоследствии стало известно о повторном вражеском ударе БПЛА в Салтовском районе. Информация о пострадавших не поступала.

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Немишлянский район

Также враг атаковал Немышлянский район. Взрывные ранения получили женщины в возрасте 41, 47 и 71 года.

Киевский район

Кроме того, известно о "прилете" вражеского дрона в Киевском районе. Информация о пострадавших не поступала.

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