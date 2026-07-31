Росіяни атакували дронами три райони Харкова: є постраждалі
Ввечері п'ятниці, 31 липня, російські загарбники атакували дронами три райони Харкова. Постраждали три жінки.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Салтівський район
У Салтівському районі зафіксовано ворожий удар дроном в дах дев'ятиповерхового житлового будинку.
Згодом стало відомо про повторний ворожий удар БпЛА в Салтівському районі. Інформація про постраждалих не надходила.
Немишлянський район
Також ворог атакував Немишлянський район. Вибухові поранення зазнали жінки віком 41, 47 та 71 року.
Київський район
Крім того, відомо про "приліт" ворожого дрону у Київському районі. Інформація про постраждалих не надходила.
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