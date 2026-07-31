Росіяни атакували дронами три райони Харкова: є постраждалі

Ввечері п'ятниці, 31 липня, російські загарбники атакували дронами три райони Харкова. Постраждали три жінки.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

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Салтівський район

У Салтівському районі зафіксовано ворожий удар дроном в дах дев'ятиповерхового житлового будинку.

Згодом стало відомо про повторний ворожий удар БпЛА в Салтівському районі. Інформація про постраждалих не надходила.

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Немишлянський район

Також ворог атакував Немишлянський район. Вибухові поранення зазнали жінки віком 41, 47 та 71 року.

Київський район

Крім того, відомо про "приліт" ворожого дрону у Київському районі. Інформація про постраждалих не надходила.

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