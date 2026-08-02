Суд поместил задержанного ветерана KRAKEN под домашний арест, - СМИ

31 июля Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения ветерану подразделения KRAKEN Глебу (Днепрянину) Новостройному в виде круглосуточного домашнего ареста.

Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на источники в судебных органах, информирует Цензор.НЕТ.

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Суть подозрения пока не разглашается.

Также источники издания не подтверждают предварительную информацию о возможной связи дела с похищением и убийством украинца на Бали.

Что предшествовало?

По данным основателя подразделения KRAKEN Константина Немичева, в Киеве задержали ветерана этого подразделения Глеба Новостройного с позывным "Днепрянин", которого могут обвинить в причастности к убийству Игоря Комарова на Бали.

Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

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Убийство Игоря Комарова: что известно?

Напомним, что в марте Интерпол по представлению правоохранительных органов Индонезии присоединился к расследованию убийства 28-летнего гражданина Украины Игоря Комарова в Индонезии. Организация поместила в "красный список" профили пяти подозреваемых по делу, среди них — три украинца.

Ранее в соцсетях появились сообщения о похищении на Бали двух граждан Украины — Игоря Комарова и Ермака Петровского. Они являются сыновьями известных в Днепре бизнесменов Сергея Комарова и Александра Петровского (известного как Нарик). Вероятными похитителями называют выходцев из Чечни.

Комарова и Петровского связывают с деятельностью мошеннических колл-центров, так называемых днепровских "офисов".

По информации из соцсетей, Петровскому удалось сбежать, тогда как Комарова удерживали. Последнего подвергали пыткам, требуя выкуп в размере 10 миллионов долларов.

По сообщению индонезийского ресурса Bali Post, который цитирует местную полицию, заявление о возможном похищении Комарова поступило в правоохранительные органы еще 15 февраля.

По словам свидетелей, похищение произошло, когда мужчина вместе с двумя друзьями катался на мотоциклах вблизи поселка Джимбаран.

После исчезновения Комарова в Сеть попало видео, на котором он с телесными повреждениями заявляет о избиении и пытках.

По данным СМИ, в похищении сыграла роль фотография с геолокацией, которую выложила девушка Комарова — блогер Ева Мишалова.

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