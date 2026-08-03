Кремль не видит оснований для компромисса и рассчитывает достичь своих целей военным путем, - СМИ

Российский диктатор Владимир Путин не готов к компромиссам в отношении Украины и продолжает делать ставку на военное давление, несмотря на провал предыдущих стратегических расчетов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут аналитикиЦентра Карнеги в статье для Foreign Affairs.

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Авторы статьи отмечают, что Кремль рассматривал три варианта развития событий.

Первый предполагал достижение договоренности с президентом США Дональдом Трампом и навязывание Украине выгодного Москве мирного соглашения. Второй - ожидание прекращения американской поддержки Киева, после чего Россия должна была одержать победу. Третий сценарий заключался в продолжении войны до истощения Украины.

По мнению авторов, ни один из этих планов не реализовался. США продолжают оказывать Украине разведывательную поддержку и сохраняют санкции против РФ, а европейские союзники компенсировали часть сокращенной американской помощи.

Почему Путин не соглашается на переговоры

Несмотря на неудачи, Путин не демонстрирует готовности изменить свои военные цели. Аналитики считают, что российская экономика, хотя и находится под значительным давлением, пока позволяет Кремлю финансировать войну.

По их оценкам, Россия тратит на оборону около 8% ВВП, перекладывая значительную часть финансовой нагрузки на регионы, предприятия и население за счет инфляции и сокращения других бюджетных расходов.

Кремль опирается на репрессии и поддержку населения

В статье отмечается, что российские власти удерживают контроль над ситуацией благодаря масштабному репрессивному аппарату, цензуре, цифровой слежке и силовым структурам.

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Кроме того, Кремль использует украинские удары по территории РФ для усиления пропаганды и формирования эффекта "сплочения вокруг флага". Авторы ссылаются на данные независимого социологического центра, согласно которым действия российской армии поддерживают более 65% опрошенных.

Москва сохраняет военный потенциал

Аналитики также обращают внимание на то, что Россия продолжает наращивать производство управляемых авиабомб и баллистических ракет, а в случае необходимости может прибегнуть к новой волне мобилизации, сосредоточив ее преимущественно в более бедных регионах страны.

Также не исключается усиление гибридного давления на европейские государства.

В Foreign Affairs приходят к выводу, что Путин пока не видит оснований для реальных переговоров, поскольку считает, что у него еще есть возможность измотать Украину и ее партнеров.

По мнению авторов, Украине и ее союзникам следует готовиться к длительному противостоянию, ведь Кремль, несмотря на внутренние проблемы, пока не отказывается от продолжения войны.

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