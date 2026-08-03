Из-за ударов РФ есть обесточивание в 6 областях, плановых отключений сегодня не будет, - Минэнерго
В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Николаевской и Херсонской областях временно остается без электроснабжения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.
Продолжаются восстановительные работы
Как отмечается, восстановительные работы ведутся везде, где позволяет ситуация с безопасностью. Энергетики работают, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев.
Введение ограничений сегодня не прогнозируется. О любых изменениях в энергоснабжении узнавайте на официальных ресурсах своих операторов систем распределения.
"Активное энергопотребление сегодня стоит перенести на дневное время — с 10:00 до 16:00", — пояснили в Минэнерго.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что рашисты нанесли удар по ЛЭП, более 45 тыс. потребителей в Запорожье остались без электричества.
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