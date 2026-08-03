Через удари РФ є знеструмлення у 6 областях, планових відключень сьогодні не буде, - Міненерго

Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській, Миколаївській та Херсонській областях тимчасово залишається без електропостачання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

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Тривають відновлювальні роботи

Як зазначається, відновлювальні роботи тривають скрізь, де дозволяє безпекова ситуація. Енергетики працюють, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців.

Застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх операторів систем розподілу.

"Активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на денний час - з 10:00 до 16:00",- пояснили в Міненерго.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що рашисти вдарили по ЛЕП, знеструмлено понад 45 тис. споживачів у Запоріжжі.

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