Через удари РФ є знеструмлення у 6 областях, планових відключень сьогодні не буде, - Міненерго
Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській, Миколаївській та Херсонській областях тимчасово залишається без електропостачання.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.
Тривають відновлювальні роботи
Як зазначається, відновлювальні роботи тривають скрізь, де дозволяє безпекова ситуація. Енергетики працюють, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців.
Застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх операторів систем розподілу.
"Активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на денний час - з 10:00 до 16:00",- пояснили в Міненерго.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що рашисти вдарили по ЛЕП, знеструмлено понад 45 тис. споживачів у Запоріжжі.
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