Рашисты нанесли удар по АЗС в Запорожье: пострадали три женщины
Российские оккупанты нанесли удар по автозаправочной станции в Запорожье, в результате чего, по имеющимся данным, пострадали три человека.
Об этом сообщил глава ОГА Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Пострадали гражданские женщины, которые находились неподалеку.
Медики оказывают им всю необходимую помощь.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки россияне нанесли 1083 удара по 49 населенным пунктам Запорожской области.
- Известно, что россияне нанесли удары по ЛЭП, в результате чего более 45 тыс. потребителей в Запорожье остались без электричества.
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