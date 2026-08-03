Рашисты нанесли удар по АЗС в Запорожье: пострадали три женщины

Российские оккупанты нанесли удар по автозаправочной станции в Запорожье, в результате чего, по имеющимся данным, пострадали три человека.

Об этом сообщил глава ОГА Федоров, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Пострадали гражданские женщины, которые находились неподалеку.

Медики оказывают им всю необходимую помощь.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки россияне нанесли 1083 удара по 49 населенным пунктам Запорожской области.

Известно, что россияне нанесли удары по ЛЭП, в результате чего более 45 тыс. потребителей в Запорожье остались без электричества.

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