За 7 месяцев 2026 года РФ разрушила 37 АЗК группы "Нафтогаз". ФОТО
За семь месяцев 2026 года в результате российских атак были разрушены 37 автозаправочных комплексов сети группы "Нафтогаз".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр группы.
Повторные удары и разрушения
Часть объектов удалось отремонтировать и вернуть в строй. Остальные - понесли критические разрушения и в настоящее время не работают.
С начала года враг атаковал 32 АЗК UKRNAFTA и пять комплексов "Укргаздобыча". По отдельным объектам Россия наносила повторные удары - в частности, после проведенных ремонтов и возобновления их работы.
Топливо для прифронтовых регионов под угрозой
Автозаправочные комплексы — это гражданская инфраструктура, которой ежедневно пользуются тысячи людей. В прифронтовых регионах от наличия топлива зависит работа экстренных служб, общественного транспорта, медиков и спасателей. Враг это прекрасно осознает, поэтому пытается усложнить жизнь людей и оставить общины без жизненно необходимых ресурсов. Несмотря на атаки, мы ремонтируем объекты, возвращаем их в строй и продолжаем поставлять топливо, в частности в прифронтовые районы", — отметил исполняющий обязанности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Федоренко.
Масштабы потерь с 2014 года
Всего с начала российской агрессии в 2014 году государственная сеть UKRNAFTA потеряла 123 автозаправочных комплекса. Из них 67 остаются на временно оккупированных территориях. Остальные были разрушены или прекратили работу из-за близости к зоне боевых действий.
Несмотря на постоянные обстрелы, сеть АЗК Группы "Нафтогаз" продолжает обеспечивать топливом города и населенные пункты. Особое внимание уделяется прифронтовым регионам, где стабильные поставки топлива имеют критическое значение для работы спасателей, медиков и других экстренных служб.
Что этому предшествовало?
Ранее сообщалось, что Россия уничтожила более 200 АЗС в Украине, но топливного кризиса нет.
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