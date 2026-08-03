За 7 місяців 2026 року РФ зруйнувала 37 АЗК групи "Нафтогаз". ФОТО

За сім місяців 2026 року внаслідок російських атак зруйновано 37 автозаправних комплексів мережі групи "Нафтогаз".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр групи.

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Повторні удари та руйнування

Частину об’єктів вдалося відремонтувати та повернути до роботи. Решта - зазнали критичних руйнувань і наразі не працюють.

Від початку року ворог атакував 32 АЗК UKRNAFTA та п’ять комплексів "Укргазвидобування". По окремих об’єктах Росія завдавала повторних ударів - зокрема після проведених ремонтів і відновлення їхньої роботи.

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Пальне для прифронтових регіонів під загрозою

Автозаправні комплекси - це цивільна інфраструктура, якою щодня користуються тисячі людей. У прифронтових регіонах від наявності пального залежить робота екстрених служб, комунального транспорту, медиків і рятувальників. Ворог це прекрасно усвідомлює, тому намагається ускладнити життя людей і залишити громади без критично необхідних ресурсів. Попри атаки, ми ремонтуємо об’єкти, повертаємо їх до роботи та продовжуємо постачати пальне, зокрема у прифронтові райони", - зазначив виконувач обов’язків голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Федоренко.

Масштаби втрат з 2014 року

Загалом від початку російської агресії у 2014 році державна мережа UKRNAFTA втратила 123 автозаправні комплекси. Із них 67 залишаються на тимчасово окупованих територіях. Інші були зруйновані або припинили роботу через близькість до зони бойових дій.

Попри постійні обстріли, мережа АЗК Групи "Нафтогаз" продовжує забезпечувати пальним міста й громади. Особлива увага - прифронтовим регіонам, де стабільне постачання пального критично важливе для роботи рятувальників, медиків та інших екстрених служб.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Росія знищила понад 200 АЗС в Україні, але паливної кризи немає.