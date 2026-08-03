УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12882 відвідувача онлайн
Новини Атаки дронів на АЗС
391 0

Рашисти вдарили по АЗС у Запоріжжі: постраждали троє жінок

Удар по АЗС у Запоріжжі: постраждали троє жінок

Російські окупанти завдали удару по автозаправній станції у Запоріжжі, внаслідок чого відомо про трьох постраждалих.

Про це повідомив глава ОВА Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

Постраждали цивільні жінки, які перебували неподалік.

Медики надають їм усю необхідну допомогу.

Також читайте: За 7 місяців 2026 року РФ зруйнувала 37 АЗК групи "Нафтогаз". ФОТО

Що передувало?

  • Раніше повідомлялось, що протягом минулої доби росіяни завдали 1083 ударів по 49 населених пунктах Запорізької області.
  • Відомо, що росіяни вдарили по ЛЕП, знеструмлено понад 45 тис. споживачів у Запоріжжі.

Також читайте: Росія знищила понад 200 українських АЗС у прифронтових областях

Автор: 

АЗС (631) Запоріжжя (2281) обстріл (35974) Запорізька область (5117) Запорізький район (759)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 