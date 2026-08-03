Рашисти вдарили по АЗС у Запоріжжі: постраждали троє жінок
Російські окупанти завдали удару по автозаправній станції у Запоріжжі, внаслідок чого відомо про трьох постраждалих.
Про це повідомив глава ОВА Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Постраждали цивільні жінки, які перебували неподалік.
Медики надають їм усю необхідну допомогу.
Що передувало?
- Раніше повідомлялось, що протягом минулої доби росіяни завдали 1083 ударів по 49 населених пунктах Запорізької області.
- Відомо, що росіяни вдарили по ЛЕП, знеструмлено понад 45 тис. споживачів у Запоріжжі.
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