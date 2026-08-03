Смилянский раскритиковал требование НБУ печатать персональные данные клиентов "Укрпочты" на чеках

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский раскритиковал требование Национального банка Украины, согласно которому с 1 августа необходимо печатать персональные данные клиентов на бумажных чеках. По его словам, это создает риски для защиты персональной информации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Смилянский написал в Telegram.

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"Еще бы CVV-код добавили"

По словам главы "Укрпочты", компания не поддерживает новые требования, однако вынуждена их выполнять в соответствии с законодательством.

"Еще бы добавили CVV-код и срок действия карты - и можно объявлять "джекпот" для колл-центров", - иронично отметил Смилянский.

Он подчеркнул, что не понимает, как печать персональных данных на бумажном чеке может способствовать борьбе с отмыванием средств или уклонением от уплаты налогов.

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"Укрпочта" просит пересмотреть решение

Смилянский сообщил, что "Укрпочта" уже обратилась в НБУ, Кабинет министров, Верховную Раду и Уполномоченного Верховной Рады по правам человека с просьбой пересмотреть соответствующее решение.

В то же время он заверил, что оператор будет выполнять требования регулятора.

"Укрпочта пыталась избежать этих требований, защищая интересы украинцев", - заявил он.

По словам Смилянского, "Укрпочта" уже располагает регистрационными номерами учетных карточек налогоплательщиков более 4 млн клиентов, которые получали через компанию государственные выплаты, энергосберегающие лампы или пенсии. Остальным клиентам этот номер нужно будет предоставить лишь один раз.

Генеральный директор также посоветовал клиентам после использования уничтожать бумажные чеки, если они больше не нужны.

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Что предшествовало

Напомним, ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Национальный банк Украины обязал "Укрпочту" отстранить генерального директора Игоря Смилянского и назначить нового руководителя. В НБУ заявили, что по результатам оценки Игорь Смилянский не соответствует требованиям профессиональной пригодности руководителя поставщика финансовых платежных услуг.

Смилянский после решения НБУ обвинил Пышного в попытке сорвать создание почтового банка.

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