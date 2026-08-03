Смілянський розкритикував вимогу НБУ друкувати персональні дані клієнтів Укрпошти на чеках

Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський розкритикував вимогу Національного банку України, яка з 1 серпня зобов'язує друкувати персональні дані клієнтів на паперових чеках. За його словами, це створює ризики для захисту персональної інформації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Смілянський написав у Telegram.

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"Ще б додали CVV-код"

За словами очільника Укрпошти, компанія не підтримує нові вимоги, однак змушена їх виконувати відповідно до законодавства.

"Ще б додали CVV-код та термін дії картки – і можна оголошувати "джекпот" для кол-центрів", – іронічно зазначив Смілянський.

Він наголосив, що не розуміє, як друк персональних даних на паперовому чеку може сприяти боротьбі з відмиванням коштів або ухиленням від сплати податків.

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Укрпошта просить переглянути рішення

Смілянський повідомив, що Укрпошта вже звернулася до НБУ, Кабінету Міністрів, Верховної Ради та Уповноваженого Верховної Ради з прав людини з проханням переглянути відповідне рішення.

Водночас він запевнив, що оператор виконуватиме вимоги регулятора.

"Укрпошта намагалася уникнути цих вимог, захищаючи інтереси українців", – заявив він.

За словами Смілянського, Укрпошта вже має реєстраційні номери облікових карток платників податків понад 4 млн клієнтів, які отримували через компанію державні виплати, енергоощадні лампи або пенсії. Іншим клієнтам цей номер потрібно буде надати лише один раз.

Гендиректор також порадив клієнтам після використання знищувати паперові чеки, якщо вони більше не потрібні.

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Що передувало

Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Національний банк України зобов’язав "Укрпошту" відсторонити генерального директора Ігоря Смілянського та призначити нового керівника. У НБУ заявили, що за результатами оцінювання Ігор Смілянський не відповідає вимогам професійної придатності керівника надавача фінансових платіжних послуг.

Смілянський після рішення НБУ звинуватив Пишного у спробі зірвати створення поштового банку.

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