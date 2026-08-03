Скрывали 1,35 млн грн взятки: невестке и коллеге чиновницы ГУ ГНС Сумщины сообщили о подозрении, - САП

Невестке и коллеге чиновницы Госналоговой службы в Сумской области сообщили о подозрении в сокрытии преступления.

Об этом сообщила пресс-служба САП, передает Цензор.НЕТ.

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Начальнице управления ГУ ГНС в Сумской области сообщили о подозрении в марте 2026 года по факту вымогательства 2 миллионов гривен и получения 1,5 миллиона гривен неправомерной выгоды.

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"В ходе дальнейшего расследования установлено, что главному инспектору ГУ ГНС в Сумской области стало известно о документировании правоохранительными органами совершенного преступления, о чем она немедленно сообщила коллеге, приказав срочно скрыть полученную неправомерную выгоду и удалить данные с мобильных телефонов с целью недопущения раскрытия", — говорится в сообщении.

В то же время невестка начальницы управления ГУ ГНС в Сумской области согласилась получить преступные средства и перевезти их на хранение в надежное место.

В ходе обыска детективы НАБУ обнаружили и изъяли 1,35 млн грн, которые женщина спрятала в квартире, принадлежащей семье.

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Так, действия главного инспектора ГУ ГНС квалифицированы по ч. 1 ст. 396 УК Украины (в заранее не обещанном сокрытии особо тяжкого преступления).

А действия невестки чиновницы квалифицированы по ст. 198 УК Украины (необещанное заранее получение, хранение имущества, заведомо полученного преступным путем, при отсутствии признаков легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем).

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