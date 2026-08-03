Ховали 1,35 млн грн хабаря: невістці та колезі посадовиці ГУ ДПС Сумщини повідомили про підозру, - САП

Невістці та колезі посадовиці Держподаткової на Сумщині повідомили про підзри в укритті злочину.

Про це повідомила пресслужба САП, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Начальниці управління ГУ ДПС в Сумській області повідомили про підозру у березні 2026 року за фактом вимагання 2 мільйонів гривень та отримання 1,5 мільйона гривень неправомірної вигоди.

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"Подальшим розслідуванням встановлено, що головному інспектору ГУ ДПС в Сумській області стало відомо про документування правоохоронними органами вчиненого злочину, про що вона негайно повідомила колезі, наказавши терміново приховати отриману неправомірну вигоду та видалити дані з мобільних телефонів з метою недопущення викриття", - йдеться в повідомленні.

Водночас невістка начальниці управління ГУ ДПС в Сумській області погодилася отримати злочинні кошти та перевезти їх на зберігання в надійне місце.

Під час обшуку детективи НАБУ відшукали та вилучили 1,35 млн грн, які жінка приховала у квартирі, що належала родині.

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Так, дії головного інспектора ГУ ДПС кваліфіковано за ч. 1 ст. 396 КК України (у заздалегідь не обіцяному приховуванню особливо тяжкого злочину).

А дії невістки посадовиці кваліфіковано за ст. 198 КК України (заздалегідь не обіцяне отримання, зберігання майна, завідомо одержаного кримінально протиправним шляхом за відсутності ознак легалізації (відмивання) майна, одержаного кримінально протиправним шляхом).

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