Образовательный омбудсмен о запрете соцсетей: Детям нужно предложить альтернативу, а не только ограничения

Запрет социальных сетей для детей не принесет ожидаемого эффекта, если государство не предложит им содержательную альтернативу. Речь идет о развитии кружков, спортивных секций, молодежных пространств и популяризации чтения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление омбудсмена по вопросам образования Надежды Лещик.

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Соцсети стоит заменить возможностями для развития

По словам Лещик, украинские парламентарии уже работают над возможными ограничениями доступа детей к социальным сетям. В то же время она считает, что сначала нужно ответить на ряд практических вопросов: будет ли такой запрет эффективным, как именно будут проверять возраст пользователей и насколько безопасными будут механизмы верификации.

Она подчеркнула, что любые ограничения должны сопровождаться созданием новых возможностей для детей.

"Мы должны предложить детям бесплатные кружки и секции, развивать молодежные сообщества и пространства для удовлетворения потребностей в общении, повышать роль офлайн-активностей, популяризировать чтение", - отметила омбудсмен.

По ее мнению, особого внимания требует внешкольное образование, которое в отдельных громадах постепенно приходит в упадок.

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Телефоны в школах предлагает не запрещать

Лещик также высказалась против законодательного запрета мобильных телефонов в школах во время военного положения.

Она напомнила, что гаджеты не только могут отвлекать от учебы, но и остаются важным средством связи детей с родителями в условиях войны, а также помогают фиксировать возможные нарушения прав.

Вместо этого омбудсмен предлагает ввести четкие правила использования телефонов во время уроков. В частности, учитель должен иметь право требовать, чтобы мобильный телефон находился в сумке школьника с выключенным звуком и не мешал образовательному процессу.

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Омбудсмен не поддержала новые законопроекты

Отдельно Надежда Лещик раскритиковала законопроекты №15395 и №15396, касающиеся защиты участников образовательного процесса от деструктивных интернет-трендов.

По ее словам, документы возлагают новые обязанности и ответственность на педагогов и руководителей учебных заведений, но не определяют никаких обязанностей для учащихся и их родителей.

"Считаю, что важно всем заинтересованным сторонам объединять усилия для защиты детей, в том числе и в цифровой среде", - подчеркнула омбудсмен по вопросам образования.

Напомним, в конце июля парламент Франции поддержал законопроект о запрете доступа к социальным сетям для детей до 15 лет. Подобные инициативы также рассматриваются в Великобритании, Австралии, Норвегии и Испании.

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