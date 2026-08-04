Образовательный омбудсмен о запрете соцсетей: Детям нужно предложить альтернативу, а не только ограничения
Запрет социальных сетей для детей не принесет ожидаемого эффекта, если государство не предложит им содержательную альтернативу. Речь идет о развитии кружков, спортивных секций, молодежных пространств и популяризации чтения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление омбудсмена по вопросам образования Надежды Лещик.
Соцсети стоит заменить возможностями для развития
По словам Лещик, украинские парламентарии уже работают над возможными ограничениями доступа детей к социальным сетям. В то же время она считает, что сначала нужно ответить на ряд практических вопросов: будет ли такой запрет эффективным, как именно будут проверять возраст пользователей и насколько безопасными будут механизмы верификации.
Она подчеркнула, что любые ограничения должны сопровождаться созданием новых возможностей для детей.
"Мы должны предложить детям бесплатные кружки и секции, развивать молодежные сообщества и пространства для удовлетворения потребностей в общении, повышать роль офлайн-активностей, популяризировать чтение", - отметила омбудсмен.
По ее мнению, особого внимания требует внешкольное образование, которое в отдельных громадах постепенно приходит в упадок.
Телефоны в школах предлагает не запрещать
Лещик также высказалась против законодательного запрета мобильных телефонов в школах во время военного положения.
Она напомнила, что гаджеты не только могут отвлекать от учебы, но и остаются важным средством связи детей с родителями в условиях войны, а также помогают фиксировать возможные нарушения прав.
Вместо этого омбудсмен предлагает ввести четкие правила использования телефонов во время уроков. В частности, учитель должен иметь право требовать, чтобы мобильный телефон находился в сумке школьника с выключенным звуком и не мешал образовательному процессу.
Омбудсмен не поддержала новые законопроекты
Отдельно Надежда Лещик раскритиковала законопроекты №15395 и №15396, касающиеся защиты участников образовательного процесса от деструктивных интернет-трендов.
По ее словам, документы возлагают новые обязанности и ответственность на педагогов и руководителей учебных заведений, но не определяют никаких обязанностей для учащихся и их родителей.
"Считаю, что важно всем заинтересованным сторонам объединять усилия для защиты детей, в том числе и в цифровой среде", - подчеркнула омбудсмен по вопросам образования.
Напомним, в конце июля парламент Франции поддержал законопроект о запрете доступа к социальным сетям для детей до 15 лет. Подобные инициативы также рассматриваются в Великобритании, Австралии, Норвегии и Испании.
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