Освітній омбудсмен про заборону соцмереж: Дітям потрібно запропонувати альтернативу, а не лише обмеження

Заборона соціальних мереж для дітей не матиме очікуваного ефекту, якщо держава не запропонує їм змістовну альтернативу. Йдеться про розвиток гуртків, спортивних секцій, молодіжних просторів і популяризацію читання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву освітнього омбудсмена Надії Лещик.

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Соцмережі варто замінити можливостями для розвитку

За словами Лещик, українські парламентарі вже працюють над можливими обмеженнями доступу дітей до соціальних мереж. Водночас вона вважає, що спочатку потрібно відповісти на низку практичних запитань: чи буде така заборона дієвою, як саме перевірятимуть вік користувачів і наскільки безпечними будуть механізми верифікації.

Вона наголосила, що будь-які обмеження повинні супроводжуватися створенням нових можливостей для дітей.

"Маємо запропонувати дітям безоплатні гуртки та секції, розвиток молодіжних спільнот та просторів для задоволення потреб спілкування, підвищувати роль офлайн-активностей, здійснювати популяризацію читання", – зазначила омбудсмен.

На її думку, особливої уваги потребує позашкільна освіта, яка в окремих громадах поступово занепадає.

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Телефони в школах пропонує не забороняти

Лещик також висловилася проти законодавчої заборони мобільних телефонів у школах під час воєнного стану.

Вона нагадала, що гаджети не лише можуть відволікати від навчання, а й залишаються важливим засобом зв'язку дітей із батьками в умовах війни та допомагають фіксувати можливі порушення прав.

Натомість омбудсмен пропонує запровадити чіткі правила використання телефонів під час уроків. Зокрема, вчитель повинен мати право вимагати, щоб мобільний телефон перебував у сумці школяра з вимкненим звуком і не заважав освітньому процесу.

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Омбудсмен не підтримала нові законопроєкти

Окремо Надія Лещик розкритикувала законопроєкти №15395 та №15396, які стосуються захисту учасників освітнього процесу від деструктивних інтернет-трендів.

За її словами, документи покладають нові обов'язки та відповідальність на педагогів і керівників навчальних закладів, але не визначають жодних обов'язків для учнів і їхніх батьків.

"Вважаю, що важливо всім зацікавленим об'єднувати зусилля для захисту дітей, зокрема і в цифровому середовищі", – наголосила освітній омбудсмен.

Нагадаємо, наприкінці липня парламент Франції підтримав законопроєкт про заборону доступу до соціальних мереж для дітей до 15 років. Подібні ініціативи також розглядають у Великій Британії, Австралії, Норвегії та Іспанії.

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