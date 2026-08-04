США ввели санкции против подразделений Минобороны РФ и военных компаний России

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против российских военных структур.

Соответствующий документ обнародовал Госдеп США, сообщает Цензор.НЕТ.

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Решение было принято еще 24 июля 2026 года в рамках Закона о нераспространении в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

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Кто попал под санкции?

В санкционный список попали Главное ракетно-артиллерийское управление Минобороны России, Управление перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны, Сухопутные войска и 1061-й центр материально-технического обеспечения.

Также ограничения коснулись компаний "Гидеон Альфа", "Интернэшнл Инвест Компани", их дочерних структур и правопреемников.

Санкции введены в отношении граждан: Андрея Гусева, Андрея Косолапова, Владислава Морозика, Александра Приходько и Сергея Цыбарева.

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Таким образом, ведомствам США будет запрещено заключать контракты на закупку товаров, технологий или услуг с лицами и организациями, включенными в санкционный список.

США не будут оказывать им какую-либо поддержку, продавать продукцию назначения или выдавать экспортные лицензии.

Срок действия ограничений - 2 года. В то же время госсекретарь США сможет делать исключения в отдельных случаях.

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