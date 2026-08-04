США запровадили санкції проти підрозділів Міноборони РФ та військових компаній Росії
Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти російських військових структур.
Відповідний документ оприлюднив Держдеп США, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Рішення було ухвалено ще 24 липня 2026 року в рамках Закону про нерозповсюдження щодо Ірану, КНДР та Сирії.
Хто потрапив під санкції?
До санкційного переліку потрапили Головне ракетно-артилерійське управління Міноборони Росії, Управління перспективних міжвидових досліджень і спеціальних проєктів Міноборони, Сухопутні війська та 1061-й центр матеріально-технічного забезпечення.
Також обмеження торкнулися компаній "Гідеон Альфа", "Інтернешнл Інвест Компані", їхніх дочірніх структур і правонаступників.
Санкції запроваджено проти громадян: Андрія Гусєва, Андрія Косолапова, Владислава Морозика, Олександра Приходька та Сергія Цибарєва.
Відтак, відомствам США буде заборонено укладати контракти на закупівлю товарів, технологій чи послуг із внесеними до санкційного переліку особами та організаціями.
США не надаватимуть їм будь-яку підтримку, продавати продукцію призначення або видавати експортні ліцензії.
Строк обмежень - 2 роки. Водночас держсекретар США зможе робити винятки в окремих випадках.
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