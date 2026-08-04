США запровадили санкції проти підрозділів Міноборони РФ та військових компаній Росії

Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти російських військових структур.

Відповідний документ оприлюднив Держдеп США, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Рішення було ухвалено ще 24 липня 2026 року в рамках Закону про нерозповсюдження щодо Ірану, КНДР та Сирії.

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Хто потрапив під санкції?

До санкційного переліку потрапили Головне ракетно-артилерійське управління Міноборони Росії, Управління перспективних міжвидових досліджень і спеціальних проєктів Міноборони, Сухопутні війська та 1061-й центр матеріально-технічного забезпечення.

Також обмеження торкнулися компаній "Гідеон Альфа", "Інтернешнл Інвест Компані", їхніх дочірніх структур і правонаступників.

Санкції запроваджено проти громадян: Андрія Гусєва, Андрія Косолапова, Владислава Морозика, Олександра Приходька та Сергія Цибарєва.

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Відтак, відомствам США буде заборонено укладати контракти на закупівлю товарів, технологій чи послуг із внесеними до санкційного переліку особами та організаціями.

США не надаватимуть їм будь-яку підтримку, продавати продукцію призначення або видавати експортні ліцензії.

Строк обмежень - 2 роки. Водночас держсекретар США зможе робити винятки в окремих випадках.

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