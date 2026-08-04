ФСБ заявила о задержании двух крымчан за якобы подготовку покушения на оккупационного чиновника, - российские СМИ
Федеральная служба безопасности РФ заявила о задержании в оккупированном Севастополе двух жителей Крыма, которых обвиняет в подготовке покушения на руководителя одного из временно оккупированных украинских регионов и в сотрудничестве с Главным управлением разведки Минобороны Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ со ссылкой на Центр по связям с общественностью ФСБ.
ФСБ утверждает, что мужчин завербовали через Telegram
По версии российской спецслужбы, задержанные - граждане РФ 1992 и 1999 годов рождения. В ФСБ заявляют, что их якобы завербовал через Telegram сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины.
Российская сторона утверждает, что сначала мужчины собирали информацию о подразделениях российской армии в оккупированном Крыму, а впоследствии получили задание подготовить атаки на объекты критической инфраструктуры и покушение на одного из руководителей оккупационной администрации во время его пребывания на полуострове.
Также ФСБ заявляет, что в ходе обысков изъяла три FPV-дрона с боевыми зарядами и самодельное взрывное устройство.
На видео задержанные не говорят о покушении
Опубликованные ФСБ видеозаписи не содержат признаний в подготовке покушения на оккупационного чиновника.
Один из задержанных рассказывает, что фотографировал военные и гражданские объекты, а также получил задание собрать три дрона со взрывчаткой и оставить их в указанных местах.
Другой мужчина утверждает, что помогал фотографировать российскую систему противовоздушной обороны и согласился временно хранить портфель, в котором, по его словам, находилось самодельное взрывное устройство. Также он заявил, что должен был заменить надпись на дорожном знаке "Симферополь" на украинский язык.
Оккупанты возбудили несколько уголовных дел
По информации ФСБ, в отношении задержанных возбуждены дела по статьям о якобы государственной измене, подготовке теракта, прохождении обучения террористической деятельности, участии в террористическом сообществе и незаконном обороте взрывчатых веществ.
Российский суд поместил обоих мужчин под арест на два месяца.
Украинская сторона эти заявления не комментировала. Независимо проверить утверждения ФСБ пока невозможно. Российские спецслужбы регулярно сообщают о якобы разоблачении "агентов украинских спецслужб" на временно оккупированных территориях, однако такие заявления зачастую невозможно проверить независимыми источниками.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль