ФСБ заявила про затримання двох кримчан за нібито підготовку замаху на окупаційного чиновника, - росЗМІ

Федеральна служба безпеки РФ заявила про затримання в окупованому Севастополі двох жителів Криму, яких звинувачує у підготовці замаху на керівника одного з тимчасово окупованих українських регіонів та співпраці з Головним управлінням розвідки Міноборони України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ із посиланням на Центр громадських зв'язків ФСБ.

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ФСБ стверджує, що чоловіків завербували через Telegram

За версією російської спецслужби, затримані – громадяни РФ 1992 та 1999 років народження. У ФСБ заявляють, що їх нібито завербував через Telegram співробітник Головного управління розвідки Міноборони України.

Російська сторона стверджує, що спочатку чоловіки збирали інформацію про підрозділи російської армії в окупованому Криму, а згодом отримали завдання підготувати атаки на об'єкти критичної інфраструктури та замах на одного з керівників окупаційної адміністрації під час його перебування на півострові.

Також ФСБ заявляє, що під час обшуків вилучила три FPV-дрони з бойовими зарядами та саморобний вибуховий пристрій.

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На відео затримані не говорять про замах

Опубліковані ФСБ відеозаписи не містять зізнань щодо підготовки замаху на окупаційного посадовця.

Один із затриманих розповідає, що фотографував військові та цивільні об'єкти, а також отримав завдання зібрати три дрони з вибухівкою та залишити їх у визначених місцях.

Інший чоловік стверджує, що допомагав фотографувати російську систему протиповітряної оборони та погодився тимчасово зберігати портфель, у якому, за його словами, був саморобний вибуховий пристрій. Також він заявив, що мав замінити напис на дорожньому знаку "Сімферополь" українською мовою.

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Окупанти відкрили кілька кримінальних справ

За інформацією ФСБ, проти затриманих порушили справи за статтями про нібито державну зраду, підготовку теракту, проходження навчання терористичній діяльності, участь у терористичній спільноті та незаконний обіг вибухових речовин.

Російський суд відправив обох чоловіків під арешт на два місяці.

Українська сторона цих заяв не коментувала. Незалежно перевірити твердження ФСБ наразі неможливо. Російські спецслужби регулярно повідомляють про нібито викриття "агентів українських спецслужб" на тимчасово окупованих територіях, однак такі заяви часто неможливо перевірити незалежними джерелами.

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