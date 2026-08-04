Более тысячи оккупантов, причастных к пыткам украинцев, уже идентифицированы, 120 получили подозрения, - Цуцкиридзе

Временный исполняющий обязанности главы Национальной полиции Украины Максим Цуцкиридзе рассказал, что Россия превратила незаконное удержание и пытки украинцев в один из инструментов оккупационной политики.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в комментарии "Українським новинам".

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Выявлено 159 мест лишения свободы

По словам Цуцкиридзе, Национальная полиция на данный момент установила 159 мест несвободы – от подвалов, пыточных камер и фильтрационных лагерей до следственных изоляторов и исправительных колоний на временно оккупированных территориях и в России. Через эту систему прошли тысячи гражданских лиц и военнослужащих, часть из них до сих пор остается в плену.

Следователи уже обработали информацию о нескольких тысячах гражданских заложников, вернувшихся из незаконного содержания, - около 500 из них допросили в качестве потерпевших и свидетелей.





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"Мы исследуем не только события в последнем месте несвободы, но и воссоздаем весь путь человека - от момента захвата до учреждения, откуда его освободили или передали на обмен", - отметил глава полиции.

По словам Цуцкиридзе, на каждом этапе следователи устанавливают, кто принимал решение о перемещении человека, кто его конвоировал, охранял, допрашивал и применял насилие. Показания потерпевших сопоставляют между собой и проверяют по цифровым данным, открытым источникам, материалам разведывательных органов и международных партнеров.

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Идентифицировали более тысячи человек, причастных к пыткам украинцев

В рамках этой работы уже идентифицировали более тысячи человек, причастных к незаконному удержанию и пыткам украинцев. Только в Калининской исправительной колонии установлено более 80 фигурантов, 42 из которых уведомлены о подозрении. Всего о подозрении уже сообщено 120 лицам, причастным к преступлениям на оккупированных территориях и в России.



Одним из результатов работы стало предъявление подозрения начальнику следственного изолятора №3 ГУФСВП по Пермскому краю России, который, по данным следствия, организовал пытки украинских гражданских заключенных, что привело к гибели журналистки Виктории Рощиной и главы Днепрорудненской городской территориальной громады Евгения Матвеева.





Для нас принципиально важно установить не только непосредственных исполнителей, но и всю вертикаль ответственности - от тех, кто пытал, охранял и конвоировал людей, до руководителей, которые создавали места лишения свободы, организовывали их работу и отдавали преступные приказы. Среди фигурантов – сотрудники российских силовых структур, представители оккупационных администраций и украинские коллаборационисты", – подчеркнул Цуцкиридзе.

По словам главы полиции, цель расследований - юридически доказать, что незаконные заключения, перемещения и пытки украинцев являются не совокупностью отдельных преступлений, а частью организованной Россией системы.

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