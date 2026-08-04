Понад тисячу окупантів, причетних до катувань українців уже ідентифікували, 120 отримали підозри, - Цуцкірідзе

Тимчасовий виконувач обов’язків Голови Національної поліції України Максим Цуцкірідзе розповів, що Росія перетворила незаконне утримання і катування українців на один з інструментів окупаційної політики.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в коментарі "Українським Новинам".

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Встановлено 159 місць несвободи

За словами Цуцкірідзе, Національна поліція наразі встановила 159 місць несвободи – від підвалів, катівень і фільтраційних таборів до слідчих ізоляторів та виправних колоній на тимчасово окупованих територіях і в Росії. Через цю систему пройшли тисячі цивільних громадян і військовослужбовців, частина з них залишається в полоні досі.

Слідчі вже опрацювали інформацію щодо декількох тисяч цивільних заручників, які повернулися з незаконного утримання, – близько 500 з них допитали як потерпілих і свідків.





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Ми досліджуємо не лише події в останньому місці несвободи, а відтворюємо весь шлях людини – від моменту захоплення до установи, звідки її було звільнено або передано на обмін", – зазначив очільник поліції.

За словами Цуцкірідзе, на кожному етапі слідчі встановлюють, хто ухвалював рішення про переміщення людини, хто її конвоював, охороняв, допитував і застосовував насильство. Показання потерпілих зіставляють між собою та перевіряють за цифровими даними, відкритими джерелами, матеріалами розвідувальних органів і міжнародних партнерів.

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Ідентифікували понад тисячу осіб, причетних до катувань українців

У межах цієї роботи вже ідентифікували понад тисячу осіб, причетних до незаконного утримання та катувань українців. Лише в Калінінській виправній колонії встановлено понад 80 фігурантів, 42 з яких повідомили про підозру. Загалом про підозру вже повідомлено 120 особам, причетним до злочинів на окупованих територіях і в Росії.



Одним із результатів роботи стало повідомлення про підозру начальнику слідчого ізолятора №3 ГУФСВП по Пермському краю Росії, який, за даними слідства, організував катування українських цивільних ув'язнених, що призвело до загибелі журналістки Вікторії Рощиної та голови Дніпрорудненської міської територіальної громади Євгена Матвєєва.





Для нас принципово важливо встановити не лише безпосередніх виконавців, а всю вертикаль відповідальності – від тих, хто катував, охороняв і конвоював людей, до керівників, які створювали місця несвободи, організовували їхню роботу та віддавали злочинні накази. Серед фігурантів – співробітники російських силових структур, представники окупаційних адміністрацій та українські колаборанти", – наголосив Цуцкірідзе.

За словами очільника поліції, мета розслідувань – юридично довести, що незаконні ув'язнення, переміщення і катування українців є не сукупністю окремих злочинів, а частиною організованої Росією системи.

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