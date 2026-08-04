РФ может попытаться осуществить вторжение со стороны Черниговщины, но пока активности не фиксируется, - ГПСУ

В ГПСУ сообщили, что российские войска могут попытаться использовать Черниговское направление для вторжения или демонстративных действий, чтобы отвлечь украинские силы. В то же время на данный момент признаков подготовки к прорыву границы или активности ДРГ не зафиксировано.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Андрей Демченко, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Если говорить о Черниговском направлении, Генеральный штаб также отмечал, что есть данные разведки о том, что в планах врага - использовать этот участок украинской границы именно в пределах Черниговской области, чтобы попытаться осуществить вторжение.

Или же, даже не имея достаточных сил, предпринимать демонстративные действия, чтобы Украина в дальнейшем перебрасывала на это направление дополнительные силы, не используя их на более важных направлениях", - сказал он.

По словам представителя ГПСУ, на данный момент не фиксируется, чтобы противник задействовал пехотные группы, пытающиеся пересечь границу Украины.

"Также активности диверсионно-разведывательных групп на данный момент не фиксируется. Нельзя расслабляться, потому что враг коварен", — добавил Демченко.

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Что предшествовало?

Совет обороны Черниговской области принял решение об обязательной эвакуации из 12 населенных пунктов области с 1 июля.

Кроме того, принято решение о продлении мер по обязательной эвакуации из семи приграничных сел, где она была объявлена зимой. Тогда желающие жители уехали, а остальные - писали отказы.

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