РФ может попытаться осуществить вторжение со стороны Черниговщины, но пока активности не фиксируется, - ГПСУ
В ГПСУ сообщили, что российские войска могут попытаться использовать Черниговское направление для вторжения или демонстративных действий, чтобы отвлечь украинские силы. В то же время на данный момент признаков подготовки к прорыву границы или активности ДРГ не зафиксировано.
Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Андрей Демченко, сообщает Цензор.НЕТ.
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"Если говорить о Черниговском направлении, Генеральный штаб также отмечал, что есть данные разведки о том, что в планах врага - использовать этот участок украинской границы именно в пределах Черниговской области, чтобы попытаться осуществить вторжение.
Или же, даже не имея достаточных сил, предпринимать демонстративные действия, чтобы Украина в дальнейшем перебрасывала на это направление дополнительные силы, не используя их на более важных направлениях", - сказал он.
По словам представителя ГПСУ, на данный момент не фиксируется, чтобы противник задействовал пехотные группы, пытающиеся пересечь границу Украины.
"Также активности диверсионно-разведывательных групп на данный момент не фиксируется. Нельзя расслабляться, потому что враг коварен", — добавил Демченко.
Что предшествовало?
Совет обороны Черниговской области принял решение об обязательной эвакуации из 12 населенных пунктов области с 1 июля.
Кроме того, принято решение о продлении мер по обязательной эвакуации из семи приграничных сел, где она была объявлена зимой. Тогда желающие жители уехали, а остальные - писали отказы.
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