РФ може спробувати здійснити вторгнення з боку Чернігівщини, але наразі активності не фіксують, - ДПСУ

У ДПСУ повідомили, що російські війська можуть спробувати використати Чернігівський напрямок для вторгнення або демонстративних дій, аби відтягнути українські сили. Водночас наразі ознак підготовки до прориву кордону чи активності ДРГ не зафіксовано.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Якщо говорити про Чернігівський напрямок, Генеральний штаб також відмічав, що є дані розвідки про те, що у планах ворога використати цю ділянку українського кордону саме в межах Чернігівської області, щоб спробувати здійснити вторгнення.

Або ж навіть не маючи достатніх сил, то робити демонстративні дії, щоб Україна в подальшому перекидувала на цей напрямок додаткові сили, не використовуючи їх на більш важливих", - сказав він.

За словами речника ДПСУ, наразі не фіксується, щоб ворог застосовував піхотні групи, які б намагалися перейти кордон України.

"Також активності диверсійно-розвідувальних груп станом на цей момент не фіксується. Не можна розслаблятися, бо ворог підступний", - додав Демченко.

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Що передувало?

Рада оборони Чернігівщини ухвалила рішення про обовʼязкову евакуацію з 12 населених пунктів області з 1 липня.

Крім цього, ухвалено рішення про продовження заходів обовʼязкової евакуації із семи прикордонних сіл, де вона оголошувалася взимку. Тоді охочі жителі виїхали, а решта - писали відмови.

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