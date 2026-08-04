УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12058 відвідувачів онлайн
Новини Наступ РФ на Чернігівщину
1 055 12

РФ може спробувати здійснити вторгнення з боку Чернігівщини, але наразі активності не фіксують, - ДПСУ

Вторгнення на Чернігівщину: що кажуть у ДПСУ?

У ДПСУ повідомили, що російські війська можуть спробувати використати Чернігівський напрямок для вторгнення або демонстративних дій, аби відтягнути українські сили. Водночас наразі ознак підготовки до прориву кордону чи активності ДРГ не зафіксовано.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Якщо говорити про Чернігівський напрямок, Генеральний штаб також відмічав, що є дані розвідки про те, що у планах ворога використати цю ділянку українського кордону саме в межах Чернігівської області, щоб спробувати здійснити вторгнення.

Або ж навіть не маючи достатніх сил, то робити демонстративні дії, щоб Україна в подальшому перекидувала на цей напрямок додаткові сили, не використовуючи їх на більш важливих", - сказав він.

За словами речника ДПСУ, наразі не фіксується, щоб ворог застосовував піхотні групи, які б намагалися перейти кордон України.

"Також активності диверсійно-розвідувальних груп станом на цей момент не фіксується. Не можна розслаблятися, бо ворог підступний", - додав Демченко.

Читайте: На Чернігівщині не фіксують атак чи спроб прориву ДРГ, - ДПСУ

Що передувало?

Рада оборони Чернігівщини ухвалила рішення про обовʼязкову евакуацію з 12 населених пунктів області з 1 липня.

Крім цього, ухвалено рішення про продовження заходів обовʼязкової евакуації із семи прикордонних сіл, де вона оголошувалася взимку. Тоді охочі жителі виїхали, а решта - писали відмови.

Також читайте: Росія почала масово застосовувати реактивні дрони для атак на Чернігівщину. ФОТОрепортаж

Автор: 

армія рф (22018) Демченко Андрій (429) Чернігівська область (1403)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Але блатних, які за гроші відкосили, туди наслали, вже нікуди їх слати. І в містах все джипами заставлено більше ніж до війни. Живуть своє найкраще життя, в кожному мужик із ксівою, тільки хворі і обмежено придатні всім і у всьому винні до гроба. Ніхто так війни не вигравав. Підлості немає меж.
показати весь коментар
04.08.2026 17:01 Відповісти
+7
Кацапи не такі вже й дебіли,щоб розширювати фронт.На таке здатні тільки зрадники(курська авантюра)
показати весь коментар
04.08.2026 17:03 Відповісти
+5
Вони то можуть кацапи здійснити вторгення с території РБ але 2 єдиних нпз можуть перестати існувати, це не 22 рік до вторгення якого хтось так ретельно дуже готувався що в Буковелі їжа в горло ледве лізла від кількості.
показати весь коментар
04.08.2026 17:01 Відповісти

Завантаження...

 
 