В Польше украинца поместили под стражу на три месяца за нападение с ножом на польку
В польском Вроцлаве суд поместил под стражу на три месяца 18-летнего гражданина Украины, которого подозревают в покушении на убийство 30-летней полячки. Женщина получила многочисленные ножевые ранения, однако врачам удалось спасти ей жизнь.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет RMF24.
Инцидент произошел 1 августа примерно в 21:00 на лестничной площадке одного из домов в районе Мухобур во Вроцлаве. По данным следствия, молодой человек напал на 30-летнюю полячку и несколько раз ударил ее ножом в шею и грудную клетку.
Женщину в критическом состоянии госпитализировали, врачам удалось спасти её, уже сегодня её выписали из больницы. За преступление парню грозит пожизненное лишение свободы.
Украинца обвинили в покушении на убийство, он вину не признал и отказался давать показания. По данным прокуратуры, потерпевшая и подозреваемый ранее не были знакомы.
Что предшествовало
Напомним, что в Польше, в городе Вроцлав, 18-летний украинец напал с ножом на 30-летнюю гражданку Польши, его задержали правоохранители.
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