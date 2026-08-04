У Польщі українця відправили під варту на три місяці за напад із ножем на польку

Фото: Maciej Kulczyński / PAP

У польському Вроцлаві суд відправив під варту на три місяці 18-річного громадянина України, якого підозрюють у замаху на вбивство 30-річної польки. Жінка дістала численні ножові поранення, однак лікарям вдалося врятувати її життя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише RMF24.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Інцидент стався 1 серпня приблизно о 21:00 на сходовому майданчику одного з будинків у районі Мухобур у Вроцлаві. За даними слідства, юнак напав на 30-річну польку та кілька разів ударив її ножем у шию та грудну клітку.

Також читайте: Двічі вдарив по голові дерев’яною тростиною: У Польщі затримано 76-річного нападника на українку. ФОТО

Жінку в критичному стані госпіталізували, лікарям вдалося врятувати її, уже сьогодні її виписали з лікарні. За злочин хлопцю загрожує довічне позбавлення волі.



Українця обвинуватили у замаху на вбивство, він провини не визнав та відмовився давати свідчення. За даними прокуратури, потерпіла та підозрюваний раніше не були знайомі.

Також читайте: Напад із ножем на польку у Вроцлаві: 18-річному українцю висунули звинувачення, йому загрожує довічне

Що передувало

Нагадаємо, що у Польщі в місті Вроцлав 18-річний українець напав з ножем на 30-річну громадянку Польщі, його затримали правоохоронці.