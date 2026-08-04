Деньги Киева, выделенные Агентству восстановления на подготовку к зиме, несколько месяцев просто лежали на счете, — эксперт

Более миллиарда гривен, выделенных Киевом Агентству восстановления в надежде на помощь в создании резервной системы теплоснабжения столицы, несколько месяцев просто "пролежали" на счетах государственных ведомств и учреждений. Сейчас столица вернула эти средства в свой бюджет, но время на подготовку к зиме упущено.

Об этом пишет в статье в "Зеркале недели" директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Предполагалось, что этот 1 млрд 250 млн грн будет использован Государственным агентством восстановления для закупки оборудования и создания резервной системы теплоснабжения Киева. Агентство восстановления обратилось в Министерство финансов Украины и Государственную казначейскую службу Украины за разъяснениями относительно механизма использования вышеупомянутого межбюджетного трансферта (субвенции) из бюджета города Киева в государственный бюджет Украины. Передача средств из одного бюджета в другой предусмотрена действующим законодательством, но, как оказалось, есть нюансы", — пишет автор статьи.

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По его информации, Казначейство в письме-ответе пришло к выводу, что Агентство не может принять деньги Киева. А Минфин заявил, что "правовые основания для уполномочивания получателя бюджетных средств распорядителем средств государственного бюджета на их использование отсутствуют".

"В результате 1,25 млрд грн несколько месяцев "гуляли" где-то по казначейским счетам, а Виталий Кличко, Петр Пантелеев и депутаты Киевсовета наивно надеялись, что эти средства пойдут на систему, от которой напрямую зависит прохождение отопительного сезона и обеспечение теплом киевлян в зимний период. В поле зрения министров и чиновников — и Минфина, и Госказначейства, и других министерств — почему-то не попадает мысль о том, что они (вместе с детьми и родителями) тоже будут мерзнуть или бежать из города, если в Киеве не будет отопления", — подчеркнул Сергиенко.

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Он отметил, что сумма, в которую Киеву должен обойтись План устойчивости, утвержденный ранее СНБО, является непосильной для столицы. Поэтому столичные власти предложили взять на себя часть этой суммы, а остальную привлечь из других источников. Киев уже смог аккумулировать 11,1 млрд грн. Кроме того, есть предварительная договоренность с "Ощадбанком" и Европейским банком реконструкции и развития о кредитах на общую сумму 5,2 млрд грн. Также "Киевтеплоэнерго" располагает собственными 1,7 млрд грн. И Пантелеев сообщил о субвенции в размере 1,3 млрд грн.

"Таким образом, нужную сумму постепенно удается собрать. А вот с помощью со стороны правительства не все так просто", — резюмировал эксперт.

Ранее сообщалось, что Киевсовет 14 июля проголосовал за возвращение в городской бюджет 1,25 млрд грн из госбюджета.

Также сообщалось, что столица реализует проекты плана устойчивости на общую сумму почти 23 млрд грн, в то время как государственные власти фактически самоустранились от оказания помощи Киеву.

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