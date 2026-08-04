Гроші Києва, виділені Агентству відновлення на підготовку до зими, кілька місяців просто лежали на рахунку, - експерт

Понад мільярд гривень, які Київ виділив Агентству відновлення, сподіваючись на допомогу у створенні резервної системи теплопостачання столиці, кілька місяців просто "гуляли" між рахунками державних відомств та установ. Зараз столиця повернула їх до свого бюджету, але час на підготовку до зими втрачено.

Про це пише у статті на "Дзеркалі тижня" директор аналітико-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Передбачалося, що ці 1 млрд 250 млн грн використає Державне агентство відновлення для закупівлі обладнання й створення резервної системи теплопостачання Києва. Агентство відновлення звернулося до Міністерства фінансів України та Державної казначейської служби України за роз’ясненнями щодо механізму використання вищезгаданого міжбюджетного трансферу (субвенції) з бюджету міста Києва до державного бюджету України. Передача коштів з одного бюджету до іншого передбачена чинним законодавством, але, як виявилося, є нюанси", - пише автор статті.

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За його інформацією, Казначейство у листі-відповіді зробило висновок, що Агентство не може прийняти гроші Києва. А Мінфін заявив, що, "правові підстави для уповноваження одержувача бюджетних коштів розпорядником коштів державного бюджету на їх використання відсутні".

"У результаті 1,25 млрд грн кілька місяців "гуляли" десь по казначейських рахунках, а Віталій Кличко, Петро Пантелеєв і депутати Київради наївно сподівалися, що вони підуть на систему, від якої безпосередньо залежить проходження опалювального сезону та забезпечення теплом киян у зимовий період. У поле мислення міністрів і чиновників і Мінфіну, і Держказначейства, й інших міністерств якось не потрапляє думка, що вони (разом із дітьми та батьками) теж мерзнутимуть чи тікатимуть з міста, якщо опалення в Києві не буде", - наголосив Сергієнко.

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Він зазначив, що сума, в яку Києву має обійтися План стійкості, затверджений раніше РНБО, є непідйомною для столиці. Тому столична влада запропонувала взяти на себе частину цієї суми, а іншу залучити з інших джерел. Київ уже зміг акумулювати 11,1 млрд грн. Крім того, є попередня домовленість з "Ощадбанком" та Європейським банком реконструкції та розвитку про кредити на загальну суму 5,2 млрд грн. Також "Київтеплоенерго" має власних 1,7 млрд грн. І Пантелєєв повідомив про субвенцію на 1,3 млрд грн.

"Тож потрібну суму поступово вдається зібрати. А от з допомогою з боку уряду не все так просто", - резюмував експерт.

Раніше повідомлялося, що Київрада 14 липня проголосувала за повернення до міського бюджету 1,25 млрд грн з держбюджету.

Також повідомлялося, що столиця реалізує проєкти плану стійкості загалом майже на 23 млрд грн, тоді як державна влада фактично самоусунулася від допомоги Києву.

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