В результате взрыва в московском ресторане погиб зять командующего Воздушно-космическими силами РФ Чайки, - российские СМИ

Среди погибших в результате взрыва в московском ресторане Balzi Rossi 1 августа был Даниил Передрий — зять главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ Александра Чайки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ, в частности издание "Агентство".

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Смерть подтверждают государственные реестры РФ

По данным издания, смерть Передрия подтверждается тем, что один из его личных документов был признан недействительным именно 1 августа. Кроме того, информация о его смерти появилась в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей России.

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Чайко мог стать целью взрыва

Взрыв в ресторане Balzi Rossi в центре Москвы произошел 1 августа. По данным российских СМИ, в тот день заведение было закрыто для частного мероприятия, которое могло быть посвящено 55-летию командующего ВКС РФ Александра Чайко.

Ранее российские СМИ и Telegram-каналы предполагали, что именно Чайко мог быть вероятной целью атаки.

По официальной версии Национального антитеррористического комитета РФ, неизвестная женщина пыталась пронести в ресторан самодельное взрывное устройство под видом подарка. По данным российской стороны, в результате взрыва погибли пять человек, еще 21 человек получил ранения.

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