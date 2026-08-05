Під час вибуху в московському ресторані загинув зять командувача Повітряно-космічних сил РФ Чайка, - росЗМІ

Серед загиблих унаслідок вибуху в московському ресторані Balzi Rossi 1 серпня був Данило Передрій – зять головнокомандувача Повітряно-космічних сил РФ Олександра Чайка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ, зокрема видання "Агентство".

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Загибель підтверджують державні реєстри РФ

За даними видання, смерть Передрія підтверджується тим, що один із його персональних документів було визнано недійсним саме 1 серпня. Крім того, інформація про його смерть з'явилася в Єдиному державному реєстрі індивідуальних підприємців Росії.

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Чайко міг бути ціллю вибуху

Вибух у ресторані Balzi Rossi в центрі Москви стався 1 серпня. За даними російських медіа, того дня заклад був закритий для приватного заходу, який міг бути присвячений 55-річчю командувача ПКС РФ Олександра Чайка.

Раніше російські ЗМІ та Telegram-канали припускали, що саме Чайко міг бути ймовірною ціллю атаки.

За офіційною версією Національного антитерористичного комітету РФ, невідома жінка намагалася пронести до ресторану саморобний вибуховий пристрій під виглядом подарунка. За даними російської сторони, внаслідок вибуху загинули п'ятеро людей, ще 21 особа дістала поранення.

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