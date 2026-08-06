Из-за обмеления Днестра Молдова перешла на резервные запасы воды

В Молдове начали использовать стратегический запас воды из-за резкого снижения уровня Новоднестровского водохранилища в Украине, которое питает реку Днестр.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале молдавского издания ziar.md.

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Воды становится меньше: что происходит на Днестре

Уровень воды в водохранилище упал более чем на четыре метра по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По официальным данным, в прошлом году средний показатель составлял 117 метров, а сейчас он снизился до 112,9 метра.

Причиной такого падения называют слабый приток воды. В последние дни в водохранилище поступает около 30 кубометров воды в секунду. В то же время расход значительно больше — примерно 85 кубометров в секунду, ведь необходимо обеспечивать водоснабжение ниже по течению.

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Запасы не безграничны: власти призывают экономить

Из-за значительного дефицита воды Молдова уже начала использовать резервные запасы. Власти предупреждают, что ситуация может осложниться, если уровень воды продолжит падать.

Министр окружающей среды Молдовы Георге Гайдер подчеркнул, что ни один запас не бесконечен.

Правительство страны также усилило технические возможности для подачи воды. Компания Apa-Canal Chisinau получила дополнительные мотопомпы, позволяющие перекачивать до 4000 кубических метров воды в час.

Отдельно подчеркивается риск для водозабора в Вадул-луй-Воде. Именно этот объект обеспечивает Кишинев питьевой водой. В случае дальнейшего снижения уровня воды могут возникнуть перебои с водоснабжением в молдавской столице.

Ранее Украина выразила готовность помочь Молдове в случае чрезвычайной ситуации на Днестре.

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