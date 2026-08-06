За сутки на фронте произошло 261 боевое столкновение. Самые ожесточенные бои велись на Константиновском и Покровском направлениях, - Генштаб

Российские войска продолжают активные штурмы на востоке и юге Украины. Больше всего атак зафиксировано на Константиновском и Покровском направлениях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Вчера противник нанёс два ракетных удара, применил 30 ракет, совершил 78 авиационных ударов, сбросив 299 управляемых авиабомб. Кроме того, он применил 10 672 дрона-камикадзе и осуществил 3 314 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 66 — из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло семь боевых столкновений с противником, агрессор нанес два авиаудара, сбросил четыре авиабомбы, осуществил 75 обстрелов позиций наших войск и населённых пунктов, в том числе 19 — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Волчанск и в сторону населенных пунктов Хатне, Терновая, Земляной Яр, Ивашкино.

На Купянском направлении произошло 11 атак противника в сторону населенных пунктов Купянск, Кондрашовка, Новоосиново, Шейковка.

На Лиманском направлении противник 14 раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в сторону населенных пунктов Новоселовка, Лиман, Диброва, Шейковка, Озерное.

На Славянском направлении противник 14 раз проводил штурмы в районах населенных пунктов Закитное, Кривая Лука, Резниковка, а также в направлении Пискуновки и Рай-Александровки.

На Краматорском направлении противник совершил две наступательные операции в районе Никифоровки и в направлении Юрковки.

На Константиновском направлении враг совершил 29 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Ильиновка, Степановка, Торецкое, Софиевка и в сторону Новопавловки, Долгой Балки, Вольного и Нового Шахово.

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На Покровском направлении наши защитники отразили 29 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Дорожное, Котлино, Удачное и в направлении населенных пунктов Белицкое, Новый Донбасс, Шевченко, Васильевка, Сергеевка.

На Александровском направлении враг совершил одну наступательную операцию в направлении Александрограда.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 11 атак в сторону населенных пунктов Доброполье, Цветково, Горькое, Староукраинка и в районах населенных пунктов Даниловка, Чаривное, Новоселовка.

На Ореховском направлении наши защитники отразили четыре попытки противника продвинуться вперед в сторону населенных пунктов Малая Токмачка и Павловка.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг не проводил наступательных действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

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Удары по врагу

Украинские защитники продолжают систематическое уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять пунктов управления БПЛА, четыре района сосредоточения живой силы и семь пунктов управления российских захватчиков.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1330 человек. Также уничтожены четыре танка, три боевые бронированные машины, 59 артиллерийских систем, четыре реактивные системы залпового огня, семь средств противовоздушной обороны, четыре наземных робототехнических комплекса, 1811 беспилотных летательных аппаратов, 416 единиц автомобильной и одна единица специальной техники противника.